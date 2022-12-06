Массовое убийство в Крымске 24.11.2022
Скончался мужчина, раненный во время стрельбы в Крымске
Житель Крымска, оставшийся в живых после стрельбы у городского торгового центра, скончался почти через две недели после ЧП. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. Читайте также: Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Крымске, есть погибшие Мужчина был единственным...
6 декабря 2022
Житель Крымска устроил стрельбу на улице после неудачи в суде
Суд отказал в иске жителю Крымска, который полгода судился с женой и сыном за имущество. Узнав об этом, мужчина открыл стрельбу по людям, убил троих и тяжело ранил четвёртого, сообщает 24 ноября Readovka. Уточняется, что судиться он начал в мае в Крымском районном суде. На 24 ноября суд назначил...
24 ноября 2022
СКР возбудил дело об убийстве трёх жителей Крымска
Уголовное дело об убийстве троих жителей города Крымска (Краснодарский край) и покушении на жизнь одного человека возбудил Следственный комитет России, сообщили 24 ноября в пресс-службе регионального управления ведомства. Дело возбуждено по статье 105 УК РФ после того, как на улице Синева, возле ТЦ...
24 ноября 2022
Причиной массового убийства в Крымске мог стать бракоразводный процесс
Причиной массового убийства в городе Крымске (Краснодарский край) мог стать результат бракоразводного процесса, сообщили 24 ноября в ГУ МВД региона. По предварительным данным, мужчина, открывший на улице стрельбу, в результате которой погибли три человека, недавно проиграл суд своей бывшей супруге...
24 ноября 2022
Следователи СКР выясняют обстоятельства стрельбы в Крымске
Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст. 105 УК РФ). Об этом 24 ноября сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. «По предварительным данным, сегодня, находясь на ул...
24 ноября 2022
Расстрелявший прохожих у ТЦ в Крымске покончил с собой
В автомобиле обнаружен труп человека, расстрелявшего людей возле ТЦ «Славянский» в Крымске (Краснодарский край), сообщает 24 ноября Readovka. Очевидцы заявили, что он покончил с собой. Труп обнаружен в его собственном автомобиле. Машина припаркована в соседнем с ТЦ дворе. Ранее ИА REGNUM сообщало о...
24 ноября 2022
В Краснодарском крае неизвестный открыл стрельбу на улице
В городе Крымске (Краснодарский край) неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице, сообщают 24 ноября очевидцы. По предварительным данным, погибли четыре человека, включая самого стрелка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины произошедшего. Ранее...
24 ноября 2022
Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Крымске, есть погибшие
В городе Крымске Краснодарского края неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие. Есть информация по крайней мере о двоих погибших, передает телеграм-канал Baza. На видео, сделанном камерами видеонаблюдения у торгового центра «Славянский», мужчина, вооруженный длинноствольной винтовкой, стрелял по...
24 ноября 2022