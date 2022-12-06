Крымск, Краснодарский край, 6 декабря, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Житель Крымска, оставшийся в живых после стрельбы у городского торгового центра, скончался почти через две недели после ЧП. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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Мужчина был единственным выжившим после того, как местный житель устроил стрельбу из винтовки на улице Синева. Тогда пострадавшего, которому был 61 год, доставили в больницу Краснодара на вертолёте, чтобы спасти ему жизнь.

Таким образом, количество погибших при стрельбе в Крымске увеличилось до пяти с учётом самого стрелявшего.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной стрельбы, по предварительным данным, могла стать ссора мужчины с женой. Стрельба произошла 24 ноября.