Скончался мужчина, раненный во время стрельбы в Крымске
Скончался в больнице спасённый после обстрела в Крымске мужчина
Крымск, Краснодарский край, 6 декабря, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Житель Крымска, оставшийся в живых после стрельбы у городского торгового центра, скончался почти через две недели после ЧП. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
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Мужчина был единственным выжившим после того, как местный житель устроил стрельбу из винтовки на улице Синева. Тогда пострадавшего, которому был 61 год, доставили в больницу Краснодара на вертолёте, чтобы спасти ему жизнь.
Таким образом, количество погибших при стрельбе в Крымске увеличилось до пяти с учётом самого стрелявшего.
Как сообщало ИА REGNUM, причиной стрельбы, по предварительным данным, могла стать ссора мужчины с женой. Стрельба произошла 24 ноября.