Крымск, Краснодарский край, 24 ноября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве троих жителей города Крымска (Краснодарский край) и покушении на жизнь одного человека возбудил Следственный комитет России, сообщили 24 ноября в пресс-службе регионального управления ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ после того, как на улице Синева, возле ТЦ «Славянский», житель Крымска устроил стрельбу. Погибли три человека, ещё один получил тяжёлое ранение.

Следствие располагает данными, что злоумышленник — местный житель 66 лет, который стрелял в своих знакомых 1983 г. р. и 1969 г. р. Эти люди погибли, третий погибший — это человек, личность которого пока не установлена.

Ещё один человек, который выжил после случившегося, — пожилой мужчина. Добавим, что убийца в итоге совершил суицид.