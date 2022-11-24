Крымск, Краснодарский край, 24 ноября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В автомобиле обнаружен труп человека, расстрелявшего людей возле ТЦ «Славянский» в Крымске (Краснодарский край), сообщает 24 ноября Readovka.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Очевидцы заявили, что он покончил с собой. Труп обнаружен в его собственном автомобиле. Машина припаркована в соседнем с ТЦ дворе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, устроенной в Крымске неизвестным. Он, по предварительной информации, застрелил троих человек.