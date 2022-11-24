Крымск, Краснодарский край, 24 ноября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Причиной массового убийства в городе Крымске (Краснодарский край) мог стать результат бракоразводного процесса, сообщили 24 ноября в ГУ МВД региона.

Niels Noordhoek Стрельба

По предварительным данным, мужчина, открывший на улице стрельбу, в результате которой погибли три человека, недавно проиграл суд своей бывшей супруге.

В местных СМИ также называется имя стрелявшего — Владимир Жиров.

Как сообщало ИА REGNUM, открывший стрельбу у одного из ТЦ города Крымске убил троих человек и тяжело ранил ещё одного. После этого он покончил с собой в собственном автомобиле. На месте преступления работают правоохранители, выясняются причины произошедшего.