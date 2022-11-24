Крымск, Краснодарский край, 24 ноября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В городе Крымске Краснодарского края неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие. Есть информация по крайней мере о двоих погибших, передает телеграм-канал Baza.

Paul Wordingham Стрельба

На видео, сделанном камерами видеонаблюдения у торгового центра «Славянский», мужчина, вооруженный длинноствольной винтовкой, стрелял по людям.

В прокуратуре сообщили, что на место происшествия выехал межрайонный прокурор, организована проверка. Устанавливаются причины произошедшего.

В местных СМИ и соцсетях сообщили, что причиной стрельбы, по предварительным данным, могла стать ссора с женой местного жителя Владимира Ж. Открыв огонь, он убил одного мужчину и покончил жизнь самоубийством.