Крымск, Краснодарский край, 24 ноября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В городе Крымске (Краснодарский край) неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице, сообщают 24 ноября очевидцы.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По предварительным данным, погибли четыре человека, включая самого стрелка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины произошедшего.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина ведёт на улице огонь по людям из стрелкового оружия.