Крымск, Краснодарский край, 24 ноября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Суд отказал в иске жителю Крымска, который полгода судился с женой и сыном за имущество. Узнав об этом, мужчина открыл стрельбу по людям, убил троих и тяжело ранил четвёртого, сообщает 24 ноября Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что судиться он начал в мае в Крымском районном суде. На 24 ноября суд назначил заседание, но утром вынес решение об отказе в иске истцу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стрелявшего звали Владимир Жиров. Он совершил самоубийство после бойни, которую он устроил возле ТЦ в Крымске.