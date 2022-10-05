Удар ВСУ по тюрьме в Еленовке 29 июля 2022 года
МИД: Россия гарантирует безопасность экспертам ООН при поездке в Еленовку
Россия гарантирует безопасность международных наблюдателей, а также представителей Международного Красного Креста и ООН при поездке в Еленовку. Об этом заявил сегодня, 5 октября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передают РИА Новости. По его словам, ехать в Еленовку на...
5 октября 2022
МИД РФ сообщил о предстоящем визите миссии ООН в Еленовку
В данный момент ведётся подготовка миссии ООН в Еленовку Донецкой Народной Республики (ДНР), в которой в конце июля в результате обстрела ВСУ следственного изолятора погибли 50 пленных киевских боевиков. Об этом 9 сентября рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей...
9 сентября 2022
В ООН объявили, что начинают расследование обстрела СИЗО в Еленовке
В ближайшие дни стартует работа миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО в посёлке Еленовка (ДНР), который произошёл 29 июля, заявила 7 сентября на заседании СБ ООН заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Она пояснила, что миссия по установлению фактов гибели 53...
7 сентября 2022
Пушилин: Киев ударом по СИЗО Еленовки хотел скрыть преступления Зеленского
Киевский режим своим ударом по следственному изолятору в Еленовке, в котором находились украинские военнопленные, пытался скрыть свои преступления и в том числе преступления украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 11 августа заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис...
11 августа 2022
Драгана Трифкович: Я не почувствовала в словах азовцев* какого-то раскаяния
Делегация иностранных журналистов, общественных деятелей и представителей дипломатических миссий нескольких иностранных государств 9 августа по приглашению комитета по международному сотрудничеству Государственной думы РФ посетила СИЗО в Еленовке, который в ночь на 29 июля силы ВСУ обстреляли...
11 августа 2022
«Пусть правду расскажет!» — сети о приезде Стивена Сигала в Донбасс
Активное обсуждение в соцсетях вызвала поездка американского актёра и российского гражданина Стивена Сигала в Донбасс. По имеющейся информации, в Донецкой Народной Республике Сигал посетил разрушенный изолятор в населённом пункте Еленовка. Он лично ознакомился с доказательствами, в том числе...
10 августа 2022
Сеть: «У Зеленского будет инфаркт!» — Стивен Сигал приехал в Донбасс
Американский актёр и гражданин Российской Федерации Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в населенном пункте Еленовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 9 августа сообщил журналист Владимир Соловьёв в своем телеграм-канале. В изоляторе в Еленовке, где побывал Сигал...
9 августа 2022
Стивен Сигал приехал в Донбасс
Американский актёр и российский гражданин Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в населенном пункте Еленовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 9 августа, сообщил журналист Владимир Соловьёв в своем телеграм-канале. Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели...
9 августа 2022
Пленные в Еленовке погибли от рук украинских же военных — Песков
Россия не собирается скрывать никакую информацию об обстреле ВСУ следственного изолятора с пленными в Еленовке. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не знаем, что это за заявления чиновников из Белого дома. Это же информация CNN. Но здесь можно...
4 августа 2022
Генсек ООН дал добро на расследование обстрела СИЗО в Еленовке
Расследование специалистами ООН обстоятельств, при которых 29 июля произошёл обстрел СИЗО в Еленовке (ДНР), начинается, объявил 3 августа генсек организации Антониу Гутерреш. Пояснив, что Москва и Киев направили в ООН запросы, чтобы разобраться в случившемся, Гутерреш заявил, что решил «запустить...
3 августа 2022
«За ударом по Еленовке стоят не только США, но и НАТО» — политолог
Ответственность за удар по следственному изолятору в Еленовке (ДНР) в ночь на 29 июля должны понести не только США, но и другие страны НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор...
2 августа 2022
МИД России призвал дать объективную оценку преступлению в Еленовке
Москва призывает мировое сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 августа, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. «Россия рассчитывает, что эксперты ООН и MKKK не станут уклоняться от...
2 августа 2022
Сеть: «Им не позволят обидеть Киев» — будет ли расследование ООН в ДНР?
Заявление Министерства обороны России о том, что было принято решение пригласить экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста для проведения расследования удара по следственному изолятору в Еленовке (Донецкая Народная Республика), вызвало бурную реакцию в...
31 июля 2022
МО РФ: Россия пригласила экспертов ООН расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) были приглашены для проведения расследования удара по следственному изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 июля сообщили в Минобороны РФ. «Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО...
31 июля 2022
Сеть: «Они за кого нас держат?» — Пентагон: ВСУ ударили по СИЗО случайно
Заявление представителя Пентагона о том, что в случае если удар по СИЗО в Еленовке (Донецкая Народная Республика), где находились пленные украинские военные, был нанесён киевскими боевиками, это якобы могло быть сделано «непреднамеренно», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей...
31 июля 2022
О расстреле Киевом пленных в Еленовке предупреждали заранее — военкор
Еще в начале июня 2022 года из Киева «утекала» информация о возможном ударе по тюрьме в Еленовке, где содержатся пленные из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в своем телеграм-канале 29 июля военкор Дмитрий Стешин. Он разместил скриншот телеграм-канала «Незыгарь». В...
29 июля 2022
Сеть: «Информацию сливать стали?» — зачем ВСУ ударили по украинским пленным
Удар вооружённых силы Украины по тюрьме в Еленовке (Донецкая Народная Республика), на территории которой содержались пленные украинские военные и участники националистических формирований, в результате чего погибло не менее 50 человек, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей...
29 июля 2022
На месте удара по тюрьме в Еленовке найдены обломки снарядов HIMARS
На месте удара по тюрьме в Еленовке (ДНР) найдены обломки реактивных снарядов системы HIMARS, сообщил 29 июля военкор Андрей Руденко. Следите за развитием событий в трансляции: «Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости» Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен...
29 июля 2022
Басурин: в Киеве знали о месте содержания пленных ВСУ в СИЗО в Еленовке
Место содержания пленных ВСУ в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР), по которому в ночь на 29 июля украинской стороной был нанесен удар, в результате чего погибли десятки человек, было хорошо известно киевскому режиму. Об этом 28 июля рассказал журналистам замначальника Народной милиции ДНР...
29 июля 2022
Киев относится к своим хуже, чем к рабам: военкор об ударе ВСУ по Еленовке
Киевский режим цинично уничтожил ненужных свидетелей, написал в своем телеграм-канале 29 июля военкор Андрей Руденко, комментируя удар ВСУ по тюрьме в Еленовке, где содержатся пленные из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Следите за развитием событий в трансляции...
29 июля 2022