Американский актёр и гражданин Российской Федерации Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в населенном пункте Еленовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 9 августа сообщил журналист Владимир Соловьёв в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

В изоляторе в Еленовке, где побывал Сигал, содержались пленённые в Мариуполе украинские военные, в том числе боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно восприняли посещение Донбасса известным американским актером.

Gage Skidmore Стивен Сигал

«Я так понял, фильмы с его участием, как и Pink Floyd, уже рогули (речь о жителях Западной Украины — О. П.) запретили?» — поинтересовался Вадим.

«Правильный мужик, с принципами и мозгами», — пишет Zергей.

«Может, хоть его послушают лживые СМИ!» — выразила надежду Татьяна Ф.

«Наш человек!» — отметил «МП».

«Стивен… самый настоящий русский, он вместе с Россией в тяжёлые для нас времена. Не предал, не сбежал, как некоторые наши соотечественники. Спасибо ему за эту смелость, он настоящий, а не киношный герой!» — написал I.

«Боже… у Зеленского будет инфаркт…» — добавил «Про».

«Надеюсь, после этой спецоперации мы тоже будем снимать своих сигалов в пример подрастающим мальчишкам», — отреагировал Yulian.

«Обстоятельный мужик! Приехал, посмотрел, убедился! С такими знаниями он многих сможет убедить в нашей и своей правоте! Удачи, Стивен!» — комментирует новость Надя.

V&A Dudush Еленовка. ДНР

«Если он помогать начнёт нашим ребятам и людям, живущим в ЛДНР, это будет большим подспорьем для всех», — пишет Максим Н.

«А Анджелина Джоли приедет?» — с сарказмом поинтересовался «Всадник самоката», напоминая о том, что ранее Джоли посетила Львов.

«Ну, может, Стивен донесёт правду до украинского народа? А вдруг», — выразил надежду еще один участник обсуждения.

«Ему никто не поверит, он наш давно уже», — возразила Tatyana R.

«Может, люди увидят и другое в Америке, в Европе», — надеется А. Ж.

«Приехал американец с мировой известностью. А наши… как чёрт от ладана шарахаются…» — подытожил Сергей.