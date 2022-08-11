Донецк, 11 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Киевский режим своим ударом по следственному изолятору в Еленовке, в котором находились украинские военнопленные, пытался скрыть свои преступления и в том числе преступления украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 11 августа заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Twitter / Денис Пушилин

«Мотив здесь понятен. Первое — это замолчать, не дать им возможности говорить, признаваться в тех преступлениях. Потому что мало того, что они являются исполнителями военных преступлений, они еще являются и свидетелями. Потому что эти команды им отдавали конкретные имена, фамилии, должности и непосредственно, по нашим данным, здесь зачастую лично вмешивался и сам Зеленский», — сказал он, говоря о том, почему Киев принял решение о нанесении такого удара.

Также глава ДНР указал, что Киев нанес удар по СИЗО именно тогда, когда украинские пленные начали давать показания и называть имена тех, кто отдавал им приказы совершать военные преступления по отношению к мирным жителям.

«После того как эти видеопризнания начали появляться, и был нанесен непосредственно этот удар», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что 29 июля вооружённые украинские формирования нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, в результате чего 51 человек погиб и ещё 142 были ранены.