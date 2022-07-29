Посёлок городского типа Оленовка, ДНР, 29 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Еще в начале июня 2022 года из Киева «утекала» информация о возможном ударе по тюрьме в Еленовке, где содержатся пленные из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в своем телеграм-канале 29 июля военкор Дмитрий Стешин.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Он разместил скриншот телеграм-канала «Незыгарь». В записи от 5 июня сказано:

«Ми-6 рассматривает три основных варианта использования РСЗО, поставляемых для Украины. (…) Вторая цель — лагерь военнопленных в деревне Еленовка, где находятся нацисты с «Азовстали» и военнослужащие ВСУ. Британцы хотят обставить удар РСЗО как попытку ВС РФ скрыть «казнь и пытки над пленными», а после хайпануть по примеру Бучи».

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. В изоляторе содержатся пленные из батальона «Азов» (запрещен в России). Погибли не менее 50 человек.