Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. В ближайшие дни стартует работа миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО в посёлке Еленовка (ДНР), который произошёл 29 июля, заявила 7 сентября на заседании СБ ООН заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

UNSOM Somalia Розмари ДиКарло

Она пояснила, что миссия по установлению фактов гибели 53 военнопленных ВСУ начнёт работу «в ближайшие дни», и выразила благодарность России и Киеву «за конструктивный подход к созданию условий по подготовке миссии».

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Напомним, СИЗО в Еленовке, где находились в том числе пленные азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было атаковано ракетами ВСУ. ООН, заявляя, что не уполномочено расследовать военные преступления, анонсировало организацию миссии по установлению фактов.