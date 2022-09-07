В ООН объявили, что начинают расследование обстрела СИЗО в Еленовке
Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. В ближайшие дни стартует работа миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО в посёлке Еленовка (ДНР), который произошёл 29 июля, заявила 7 сентября на заседании СБ ООН заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
Она пояснила, что миссия по установлению фактов гибели 53 военнопленных ВСУ начнёт работу «в ближайшие дни», и выразила благодарность России и Киеву «за конструктивный подход к созданию условий по подготовке миссии».
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Напомним, СИЗО в Еленовке, где находились в том числе пленные азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было атаковано ракетами ВСУ. ООН, заявляя, что не уполномочено расследовать военные преступления, анонсировало организацию миссии по установлению фактов.