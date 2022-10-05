Москва, 5 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Россия гарантирует безопасность международных наблюдателей, а также представителей Международного Красного Креста и ООН при поездке в Еленовку. Об этом заявил сегодня, 5 октября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передают РИА Новости.

V&A Dudush Еленовка. ДНР

По его словам, ехать в Еленовку на территории ДНР представители международных организаций не спешат. Российская сторона пригласила и ООН, и Международный Красный Крест буквально на следующий день после того, как произошёл обстрел.

«В аргументациях и ООН, и МКК очень много надуманного. Возможно, за этим что-то стоит — нежелание, видимо, узнать правду. Нежелание посмотреть, что это были за инсценировки в Еленовке, Буче и Изюме», — пояснил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни стартует работа миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО в посёлке Еленовка (ДНР), который произошёл 29 июля.

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