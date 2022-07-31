Заявление представителя Пентагона о том, что в случае если удар по СИЗО в Еленовке (Донецкая Народная Республика), где находились пленные украинские военные, был нанесён киевскими боевиками, это якобы могло быть сделано «непреднамеренно», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Ага, конечно. Непреднамеренно ударили. Высокоточным оружием», — пишет Константин К.

Подавляющее большинство комментаторов высмеяло заявление представителя Пентагона, потому что удар по СИЗО в Еленовке был осуществлён американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, из которых невозможно попасть случайно куда-то не туда.

«Серьёзно? Они за кого нас держат? Высокоточными ракетами «непреднамеренно» ударили прямо по бараку с азовзами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — задаётся вопросом Александр Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что те украинские военные, которые попали под обстрел своих же сослуживцев, должны понять, что для Киева они — трупы.

«Конечно, американский HIMARS, высокоточное оружие совершенно случайно ударило прямо по тюрьме. Только вот украинские власти больше себя дискредитировали, чем попали по нужному пленному, который мог бы слить информацию России. После таких ударов и у пленных глаза откроются в очередной раз, поймут за кого воюют», — считает Константин П.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Часть людей полагает, что Пентагон занимается такими глупыми оправданиями потому, что украинские пленные начали сливать России информацию о том, что Америка принимает непосредственное участие в обстрелах территории Донбасса.

«Почему Пентагон оправдывается за удар по СИЗО в ДНР, а Киев молчит? Потому что ранее были показания украинских пленных, что с HIMARS работают натовские наёмники, а наводится строго американской системой наведения. Удар был осуществлён специально, воинам НАТО без разницы, сколько погибнет людей и каких. Именно для этого НАТО готовило эту войну. Чтобы обнулить как можно больше славян», — поделился своим мнением Юрий М.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим уже сотни раз бил по своим же гражданам, так что нет ничего удивительного, что ракета на этот раз настигла пленных военных с Украины.

«Получается, что Украина всё делает «непреднамеренно»: убивает мирных жителей, детей, пленных, разрушает детские сады, школы, больницы, дома. А потом снова будут кричать: «А нас за що?!» — написала Наталья С.

«Преднамеренно удар нанесли. Можно ничего другого не допускать. Это «само по себе» укладывается в логику действий киевского нацистского режима. Очередное преступление, которых не счесть. Чаша гнева Всевышнего ещё не переполнена, интересно?» — задаётся вопросом Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что Америка несёт зло этому миру, поэтому даже американские марионетки могут стать жертвами этого зверя.

«Вы только представьте, если бы Россия сделала то же, что учудили ВСУ? Сколько визгу было бы! Пентагон уже давно пора изолировать, по крайне мере, от нормального человеческого общества. Объявить его военным преступником и сделать мировым изгоем», — предлагает Black A.

«Заявления американцев уже никого не удивляют. Они могут расстрелять в Афганистане свадьбу или в Югославии бомбардировкой разрушить города. Можно много примеров сделать. США всегда дурака включают, и всё им с рук сходит. Самые-самые с безвинными глазами, в которых бревно застряло. Ничего не видят и тупые оправдания говорят», — указывает Владимир Б.

Напомним, 30 июля представитель Пентагона заявил журналистам о том, что в случае если удар по СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные, был нанесён киевскими боевиками, это якобы могло быть сделано «непреднамеренно».