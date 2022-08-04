Москва, 4 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Россия не собирается скрывать никакую информацию об обстреле ВСУ следственного изолятора с пленными в Еленовке. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не знаем, что это за заявления чиновников из Белого дома. Это же информация CNN. Но здесь можно сказать одно: что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Люди, а именно пленные, которые там содержались, украинцы — они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену. Много раненых», — заявил Песков.

«Здесь есть и доказательства и нечего здесь скрывать. Более того, российская сторона предложила ООН и Красному кресту на месте со всем этим ознакомиться и провести исчерпывающее расследование», — указал он.

На брифинге журналистка CNN заявила о том, что её коллеги в Вашингтоне получили информацию из Белого дома о намерении российских войск подготовить фальсификацию доказательств с целью обвинить украинские войска во взрыве в Еленовке.