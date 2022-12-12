Дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Фармхолдинг экс-сенатора Шпигеля атакуют кредиторы: подан иск о банкротстве
Арбитраж Москвы 6 февраля 2023 года рассмотрит обоснованность банкротного иска банка «Санкт-Петербург» к одной из компаний дивизиона группы «Биотэк», которая принадлежит фигуранту коррупционного уголовного дела Евгении Шпигель — супруге пензенского экс-сенатора Бориса Шпигеля. Чета Шпигелей...
12 декабря 2022
Компаниям из бизнес-империи экс-сенатора Шпигеля грозят банкротными исками
Сразу четыре уведомления о планах подать к ним банкротные иски получили две компании, аффилированные с группой «Биотэк» Бориса Шпигеля, который проходит фигурантом уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Претензии есть к заводу по...
25 октября 2022
Дело экс-губернатора Белозерцева вышло к финишу — империя Шпигелей рушится?
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов громкого уголовного дела — экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, российского миллиардера, бывшего сенатора от Пензенской области, главы совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении...
25 октября 2022
СКР завершил расследование дела экс-главы Пензенской области Белозерцева
Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя совета директоров ООО «Биотек» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении Шпигель, а также гендиректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, водителя Белозерцева Геннадия Маркова и родственника...
13 октября 2022
Продление ареста экс-губернатора Пензенской области суд признал законным
Мосгорсуд 16 июня признал законным решение о продлении ареста экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки. «Мосгорсуд признал решение суда первой инстанцией законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу защиты Белозерцева — без...
16 июня 2021
Дело Шпигелей — ликвидируется крупный фармацевтический господрядчик
Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела в отношении собственников фармацевтической группы «Биотэк» Бориса и Евгении Шпигель была начата ликвидация одного из активов, аффилированных с ними. ООО «Фарма Юг», которое числится в ЕГРЮЛ «в стадии ликвидации», было поставщиком более 4 тыс...
20 мая 2021
Суд продлил арест экс-губернатора Белозерцева
Басманный суд Москвы продлил арест в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в рамках уголовного дела о взятке. Срок содержания под стражей продлен натри месяца — до 20 августа. При этом суд отклонил ходатайство защиты бывшего чиновника об изменении меры пресечения на...
18 мая 2021
Следствие просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву
Экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, которых обвиняют в коррупции, следует оставить под арестом. Об этом суд попросило следствие, сообщили 17 мая в Басманном суде Москвы. «Следователи хотят продлить срок их пребывания в СИЗО до 20 августа», — сказали в...
17 мая 2021
Зачистка: кого ещё потянет за собой «фармацевтический король» Шпигель?
В скандальном деле основателя холдинга «Биотэк», бывшего сенатора Бориса Шпигеля ожидается новый поворот. Есть мнение, что одним лишь бывшим пензенским губернатором Иваном Белозерцевым число фигурантов уголовного дела о взятках для лояльности при заключении госконтрактов не ограничится. Пока же ИА...
22 апреля 2021
Суд арестовал имущество семей Белозерцева и Шпигеля на сотни миллионов
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на недвижимость и денежные средства, принадлежащие экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю с супругой, а также их родственникам в рамках расследования уголовного дела о взятке. В частности, по ходатайству...
19 апреля 2021
Суд отказался отложить заседание по жалобе на арест бизнесмена Шпигеля
Заседание по жалобе на арест предпринимателя Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, не будет отложено из-за состояния его здоровья. Об этом заявила 6 апреля судья Мосгорсуда. Судья сообщила, что что суд учёл мнение врача и постановил отказать...
6 апреля 2021
Мосгорсуд оставил под арестом жену бизнесмена Шпигеля
Защитникам Елены Шпигель, супруги бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованной в рамках коррупционного дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, не удалось оспорить в суде её арест. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе суда. Адвокаты подали жалобу после помещения Шпигель в СИЗО...
6 апреля 2021
У Белозерцева во время обысков нашли нерегистрированное оружие и боеприпасы
Незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему были обнаружены в ходе обысков у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудниками следственного комитета. Об этом сообщил во время заседания в Мосгорсуде следователь. Как заявил представитель следствия, «в ходе обыска в жилище...
6 апреля 2021
Суд отклонил жалобу адвоката Белозерцева на его арест
Московский городской суд 6 апреля отклонил жалобу адвоката бывшего губернатора Пензенской области Иван Белозерцева, обвиняемого в получении крупной взятки, и оставил его в следственном изоляторе. По словам защитника Белозерцева, «у экс-губернатора диагностирована хроническая гипертония, ему...
6 апреля 2021
Экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 млн от Шпигеля
Бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев дал признательные показания по факту получения 20 млн рублей. По словам адвоката обвиняемого, Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, отметив, что они предназначались на избирательную кампанию. «Сам Белозерцев...
6 апреля 2021
Арестованного бизнесмена Шпигеля экстренно госпитализируют
Предпринимателя Бориса Шпигеля — фигуранта коррупционного дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — экстренно госпитализируют в больницу СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщила 31 марта член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина. Она рассказала, что поздно...
31 марта 2021
Пензенцы недовольны партийной принадлежностью Мельниченко и верят в лучшее
Даже спустя сутки после назначения врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в социальных сетях и популярных городских пабликах продолжается бурное обсуждение события. Самое большое негодование пользователей вызывает партийная принадлежность нового главы области. Судя по комментариям...
27 марта 2021
«Может, нам к Китаю присоединиться?» — что обсуждают на Алтае
Почти все наиболее заметные события уходящей недели в Алтайском крае имеют, как говорят, обратную сторону медали. Это касается не только возможного лишения Алейска статуса моногорода, «увеличившихся» зарплат жителей региона, политического будущего губернатора и украинских санкций экс-губернатора...
27 марта 2021
Олег Мельниченко назначен на позицию врио главы Пензенской области
В пятницу, 26 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Олег Мельниченко является выпускником программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления...
26 марта 2021
Путин пожелал успехов новому руководителю Пензенской области
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с сенатором Олегом Мельничеко, в ходе встречи был подписан указ о его назначении на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. Глава государства отметил, что Мельниченко владеет ситуацией, «цифрами». "Не...
26 марта 2021