«Может нам к Китаю присоединиться?»

Почти все наиболее заметные события уходящей недели в Алтайском крае имеют, как говорят, обратную сторону медали. Это касается не только возможного лишения Алейска статуса моногорода, «увеличившихся» зарплат жителей региона, политического будущего губернатора и украинских санкций экс-губернатора, но и недобросовестных чиновников. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные комментарии на них.

Герб Алтайского края

Алтайский моногород Алейск — вычеркивать?

Известие о том, что алтайский город Алейск в случае потери статуса моногорода ничего не теряет, взбудоражило 22 марта местные телеграм-каналы. Слова зампредседателя комитета по экономике и труду администрации Алейска Нины Носковой, заявивший об отсутствии поддержки из федерального Фонда развития моногородов, прокомментировал канал «Алтайские крайности»:

Цитата телеграм-канала aleysk_news Алтайский моногород Алейск. Горожане жалуются, что по улице с коляской проехать негде

»Получается, администрация города за семь лет палец о палец не пошевелила, чтобы получить господдержку для развития муниципалитета и бизнеса на его территории? Возникает вопрос: это в Алейске жизнь настолько хороша, что ни в какой поддержке город не нуждается? Или городские власти настолько бездарны, что не могут реализовать даже то, на что имеют право?» — задаются вопросом «Алтайские крайности».

Цитата телеграм-канала aleysk_news Алтайский моногород Алейск. Территория ЦРБ, заваленная мусором

Ответ на этот казалось бы риторический вопрос не заставил себя ждать. Канал aleysk_news опубликовал фотографии, свидетельствующие о плачевном состоянии городских улиц и горах специфичного, возможно, опасного мусора под окнами ЦРБ Алейска. Также сообщается о переполненных мусорных контейнерах, до которых из-за растаявших сугробов ещё и добираться нужно, словно квест проходя.

Цитата телеграм-канала aleysk_news Алтайский моногород Алейск. Полные контейнеры мусора, к которым не подобраться

«Вычеркивайте! Мы ничего не теряем», — иронизирует канал «ПолитЦентр» о бесполезности статуса моногорода для Алейска.

Цитата телеграм-канала aleysk_news Алтайский моногород Алейск. По дороге в женскую консультацию

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«Может нам к Китаю присоединиться?»

Работники Алтайского края вновь признаны самыми низкооплачиваемыми. Из 68 исследованных регионов России по средней предлагаемой зарплате от сервиса по поиску работы HeadHunter Алтайский край занял последнюю строчку.

Но чиновники и специалисты территориального органа госстатистики даже в этом минусе умудряются находить плюсы. К примеру, жителям региона сообщили на днях, что в январе 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края (включая малое предпринимательство) составила 28821 рубль. При этом отмечалось, что это на 6,5% выше соответствующего периода 2020 года. Но если посмотреть более раннюю информацию, то можно узнать, что в январе-декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 29 983 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«А вот мы задаемся вопросом: как же громкое заявление краевого министра здравоохранения Дмитрия Попова о том, что средняя зарплата врачей в ковидный год в Алтайском крае достигла 58 тысяч рублей?!» — отмечает телеграм-канал «ПолитЦентр».

»Почему те, кто привёл край к таким показателям до сих пор на своих местах, а кое-кто и пошёл на повышение? Если менеджмент не справляется — его меняют. Или за 20 лет отрицательная селекция в кадрах довела этот вопрос до полной деградации? Может нам к Китаю присоединиться?» — вопрошает читательИА Банкфакс «Старый обрядец».

«Где губернатор со своей предвыборной программой? Где неустанные усилия команды и лично Томенко по повышению уровня жизни людей, рост инвестиционной привлекательности?» — задается вопросом читатель, подписавшийся «Из деревни».

По поводу статистики «Гость» вспомнил расхожий анекдот: «Не Абрам, а Мойша и не машину, а квартиру, и не в шахматы, а в карты, и не выиграл, а проиграл, а так все правда. Статистика блин, она собака такая».

"Оказаться в черных списках бандеровской власти»

На Алтае не осталась незамеченной новость федерального значения — по поводу санкций украинского президента Владимира Зеленского в отношении ряда известных российских персон, в том числе и экс-губернатора, а ныне — сенатора Александра Карлина. Ему тоже запрещено посещать Украину, выводить капиталы из этой страны, участвовать в приватизации и аренде госимущества.

altairegion22 Александр Карлин

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«Наверное испугались, что уникальная политика АБК (Александра Богдановича Карлина — прим. ИА REGNUM) по оптимизации районных больниц, школ и сельского хозяйства дойдет до Украины!» — иронизирует читатель ИА Банкфакс Николай Ноздрачёв.

«Есть версия, что некоторые личности нарочно попросили Зеленского по блату включить их фамилии в санкционные списки. Чтобы не попасть в другие, где губернатор Пензенской области. Типа и так уже пострадавшие», — фантазирует «Версия».

»Оказаться в черных списках бандеровской власти — это косвенно говорит о том, что чиновник более ориентирован на Россию, чем на Запад. Так что в целом это хороший знак», — пишет читатель ИААмител «М».

"Партия сказала «надо». И не отвертеться»

В последние недели на Алтае заметно активизировались представители местного политбомонда. Оно и понятно, осенью предстоят выборы не только депутатов Госдумы, но и местного парламента. По этому поводу ИД «Алтапресс» высказал доводы о том, почему эта кампания не обойдётся без участия губернатора Виктора Томенко и почему существует большая вероятность, что именно он возглавит список «Единой России».

«Н-да, Виктор Петрович Томенко, попал ты с этими выборами, как кур во щи! Аж жалко мне тебя. Умные люди говорят, ты «паровозом» пойти должен. Демократию не построил, команду хорошую не собрал, твердую хватку власти не продемонстрировал, с электоратом контакт не наладил и к бедам евойным стабильно глух остаёшься… — в общем, «паровоз» из тебя никакой, Петрович, ты уж не обессудь.

Скорее, камень на шею. Одна беда — выхода у тебя нет. Партия сказала «надо». И не отвертеться. Жалко мне тебя до глубины души. Полезешь в эту кашу — остатки репутации растеряешь. А не полезешь — Москва по головке не погладит», — пишет телеграм-канал «ЗамТоменко».

Kremlin.ru Виктор Томенко

Напомним, в настоящее время глава Алтайского края Виктор Томенко входит в состав генсовета «Единой России», а также является членом президиума регионального политсовета правящей партии.

«Волшебный пендель от Бастрыкина»

На всю страну алтайских чиновников, халатно относящихся к решению проблем сиротского жилья, «прославил» глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, в Алтайском крае, где право на жильё имеют 5973 сироты, в 2020 году умудрились не потратить целевым образом более половины из более одного миллиарда бюджетных средств. Говоря о недобросовестности чиновников и возбуждении уголовных дел по статье «Халатность», руководитель Следственного комитета России поручил проверить, вернулись ли неосвоенные деньги в бюджет. Эта тема получила неожиданно широкий отклик на многих местных ресурсах.

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«Хорошо бы ещё проверить освоенное: сколько потратили, какое количество квартир было куплено на эти деньги, среднюю цену этих квартир вывести, и соответствует ли эта цена реальной на рынке, и сколько из этих квартир было выдано реально сиротам… или половина из освоенного ушла на постройки дач чинушам при кормушке?» — пишет участница группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Валерия Забелина.

«Мне вообще отказали, и в детдоме не поставили на очередь. В Барнаул обратился — послали, сказали тебе уже 23, иди бомжуй. Вот хожу», — пишет Вильгельм.

Брусника Квартира

«Звонили в организацию, которая этим занимается, сказали, что вы, конечно, можете подать документы, но мы вам всё равно откажем. Прямо так, прямым текстом сказали. Мужу 33, тоже не был поставлен в очередь ни детдомом, ни училищем, в котором был на гособеспечении. При этом органы опеки в таком случае должны сами вносить в очередь, но им плевать. В предварительных списках на обеспечении жильём был, а вот в саму очередь не попал», — пишет Валентина Бочарова.

«Нужно, чтобы сам Бастрыкин в край приехал с визитом на пару месяцев, тогда что-то изменится, а так одни отписки», — предложил Роман Таран.

«У меня складывается такое впечатление, что в данном случае причина неосвоенности финансов кроется в том, что из этих денег невозможно без палева что-то украсть. Жильё-то в городе строится, а администрация почему-то его не покупает для сирот. Интересно почему? Что мешает-то?» — пишет Пантелей Филимонов.

«Потому что цена за квадрат определяется по данным прошлого года. И ты никогда не купишь то, что нужно за те деньги, которые сироте причитаются. Хоть как извращайся — а всегда будет неправильно. Бастрыкину нужно заниматься депутатами и чиновниками в Москве, которые так написали законопроект, что его нельзя исполнить», — приводит довод Дмитрий Радченко.

«Чтобы обеспечить 7800 бездомных сирот квартирами, надо построить 26 стандартных девятиэтажек! Это целый район города Барнаула! И назвать его: Сиротский район. Пусть строит «Жилищная инициатива»! А не то появится целая армия бомжей!» — иронизирует читательИА Банкфакс.

Тем временем канал «ЗамТоменко» в этой истории опасается за авторитет губернатора:

«Вот сейчас держись: следаки волшебный пендель от Бастрыкина получили — жди новых уголовных дел. Новых обысков в правительстве и новых скандалов. И в аккурат под выборы. Я вот одного не пойму, Петрович (добродушное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко — прим. ИА REGNUM), ты у нас вообще дальновидности лишен? Совсем не понимаешь, чем эта елейная позиция тебе отзовется? Неужто ж свои действия на два шага вперед просчитать не можешь? Али не понимаешь, что все скандалы вокруг чиновников — прямой удар по партии власти?»

Ученье — шторм!

Также алтайские чиновники запомнились тем, что 24 марта в прямом смысле слова участвовали в ветренных учениях МЧС. Готовность сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья проверяли в шторм. Пока спасатели демонстрировали губернатору Алтайского края Виктору Томенко свои навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления, проводили учебную эвакуацию людей с применением судна на воздушной подушке, на Алтае при порывах ветра, достигавших, согласно прогнозам синоптиков, свыше 30 метров в секунду, случилось несколько серьезных ДТП, а в Барнауле слетевшая часть крыши повредила автомобили.

22.mchs.gov.ru Тренировка МЧС. Алтайский край

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«Губернатор Алтайского края Томенко и его правительство на этой неделе учились бороться с паводком. Ну, как учились: свезли технику и людей на берег реки, посмотрели, как достают затонувший автомобиль, в полевом штабе «побросались» цифрами друг в друга. Отстающих в подготовке к паводку поругали и после кофе-брейка разъехались. Очень надеемся, что паводок в очередной раз не свалится, как снег на голову», — пишет телеграм-канал «Алтайский сыр».

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