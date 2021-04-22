В скандальном деле основателя холдинга «Биотэк», бывшего сенатора Бориса Шпигеля ожидается новый поворот. Есть мнение, что одним лишь бывшим пензенским губернатором Иваном Белозерцевым число фигурантов уголовного дела о взятках для лояльности при заключении госконтрактов не ограничится. Пока же ИА REGNUM внимательно изучило госконтракты компаний группы семьи Шпигель и основных государственных заказчиков. Напомним, 20 марта 2021 года по подозрению в получении взятки был задержан Иван Белозерцев, который на тот момент был губернатором Пензенской области. Следователи считают, что деньги ему передавали глава компании «Биотэк», бывший сенатор от этого же региона Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, ставшие фигурантами этого же дела. Сумму взяток оценили в 31 млн рублей. В обмен на них, по мнению следствия, Белозерцев обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медизделий для нужд региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

Красная зона для Белозерцева: о бизнесе детей и связях губернатора

На сегодня и сама чета Шпигель, и экс-губернатор арестованы по решению суда, как и их активы на сотни миллионов рублей. Само же расследование уголовного дела продолжается и, как сообщают некоторые источники, может пополниться и другими высокопоставленными фигурантами.

«Фармацевтический король» и его активы: детали дела Белозерцева — Шпигеля

«Биотэк» и заказчики по контрактам

Группа «Биотэк» состоит из целого ряда юридических лиц, в их числе — фармацевтический завод «Марбиофарм» (Йошкар-Ола), завод «Биодез» (Лыткарино), более 250 аптечных сетей в Пензе, Ростове, Нижнем Новгороде и Кирове, а также пензенский медцентр «Эскулап» и группа различных ООО.

Шпигель, который в былые годы был советником бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнёва и сенатором от Пензенской области, основал группу в 1991 году. На сегодня дивизион выпускает 186 наименований продукции.

Council.gov.ru Борис Шпигель

По имеющейся информации, «Биотэк» в число крупнейших поставщиков лекарств в стране попал ещё в эпоху Михаила Зурабова, который был министром здравоохранения и экономического развития РФ в 2004—2007 годах.

По данным журнала Forbes, «Биотэк», который на сегодня позиционирует себя ведущим российским фармацевтическим холдингом, в 2020 году относительно 2019 года увеличил оборот вдвое, а 89% этого оборота, по данным DSM Group, было заработано на государственных заказах.

Главным проектом ковидного 2020 года для группы можно назвать статус официального поставщика сразу двух препаратов для лечения COVID-19 — «Авифавира» и «Арепливира» (международное название — фавипиравир).

По данным препаратам, а также за счёт продажи диагностической тест-системы BIOZEK и дезинфицирующих средств общая сумма отгрузок группы составила 45 млрд рублей.

Вокруг стоимости препаратов («Авифавира» и «Арепливира») ещё в самом начале поставок их в регионы возникло много вопросов и скандалов. Общественность, в частности, интересовало, с чего вдруг сложилась такая цена, сделавшая лекарства на вес золота?

Судите сами. Например, рекомендованная представителями производителя стоимость «Арепливира» составляла 12,32 тыс. рублей. При том, что прожиточный минимум на душу населения в целом за второй квартал 2020 года был 11 468 рублей.

В итоге больницы некоторое время, до того как в дело вмешалось ФАС, были вынуждены закупать препараты по этим высоким ценам. И это при том, что, например, тот же «Авифавир» разработан при участии Российского фонда прямых инвестиций.

«Авифавир»

Таблетки от COVID-19: министру Мантурову померещилось снижение цен?

Препараты от COVID-19: «кредиты на таблеточки», или При чём тут офшоры?

Золотая таблетка от COVID-19: для госбольниц дороже, чем в аптеки?

На своём сайте компания «Биотэк» писала, что с июня 2020 года активно поставляет препараты «Авифавир» и «Арепливир» во все регионы.

Дело Белозерцева: супруга Шпигеля — крупный бенефициар по госконтрактам?

По итогам девяти месяцев 2020 года группа «Биотэк» вошла в ТОП-3 ведущих поставщиков сектора лекарственного госзаказа.

Один из старейших активов группы — это ООО «Биотэк», учрежденное в 1991 году. Его президентом является Александр Крикун, а владеет 77% доли Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля, которая также проходит фигурантом уголовного дела.

Чистая прибыль компании за 2020 год составила 1 073 053 000 рублей против 159,972 млн рублей годом ранее. Выручка за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов за ковидный год у ООО составила 32 358 113 000 рублей против 17 027 877 000 рублей в 2019 году.

По открытым данным, за все годы ООО «Биотэк» было поставщиком в 13 065 государственных контрактах на общую сумму свыше 96 млрд рублей. Лидирует по стоимости контрактов, заключенных с ООО, — Минздрав России. В целом с ним было заключено более 100 контрактов на общую сумму свыше 53,39 млрд рублей. При этом один из дорогостоящих контрактов — на 5 955 649 179,7 рубля был подписан в 2015 году (поставка ритуксимаба). Из крупных свежих контрактов с Минздравом РФ можно отметить три: на поставку интерферона и лиофилизата на сумму более 945 млн рублей (подписан в январе 2020 года) и два контракта на поставку всё того же интерферона на сумму 944,506 млн рублей и 940 млн рублей, но подписанных в феврале 2021 года.

На портале «Госрасходы» последний подписанный с фирмой «Биотэк» контракт датирован концом марта 2021 года (тогда же, когда было обнародовано уголовное дело и задержаны фигуранты). Хабаровская больница закупила фавипиравир на 1,2 млн рублей.

Помимо Минздрава РФ, крупным заказчиком «Биотэка» было государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) департамента здравоохранения города Москвы», с которым было почти 300 госконтрактов на общую сумму 4,74 млрд рублей, а также ГКУ «Самарафармация», с которым было подписано 870 госконтрактов на общую сумму свыше 2,581 млрд рублей. Входил в число крупнейших госзаказчиков и минздрав Татарии — почти 550 контрактов на 2,5 млрд рублей. А вот с минздравом Пензенской области это юрлицо связывали только 34 госконтракта, самый крупный из которых был на 15 млн рублей (заключен в 2012 году), а один из последних подписан и вовсе в 2013 году.

Root66 Производственная фармакологическая линия

Но не остались без государственных заказов и другие юрлица группы. Так, например, ОАО «Фармация», бывший директор которого Антон Колосков стал фигурантом уголовного дела, было поставщиком в 23 330 государственных контрактах на общую сумму свыше 12,8 млрд рублей.

За 2020 год чистая прибыль компании составила 184,614 млн рублей.

По суммам самым крупным госзаказчиком «Фармации» был пензенский областной онкодиспансер (более 1,3 тыс. госконтрактов на общую сумму почти 3 млрд рублей), а также пензенская областная больница имени Бурденко (более 1,1 тыс. контрактов на общую сумму 1,7 млрд рублей) и минздрав Пензенской области (порядка 700 контрактов на 1,2 млрд рублей) .

«Дочерний» торговый актив «Фармации», ООО «Поволжье-фарм» из Нижнего Новгорода, также было активным участником госзакупок. На его счету в целом более 3 тыс. госконтрактов на общую сумму свыше 7,3 млрд рублей. При этом 18 госконтрактов на общую сумму почти 5 млрд рублей были заключены за эти годы с минздравом Нижегородской области. Ещё один контракт был подписан с ГУП «Фармация» минздрава Чувашии. Фирма была одним из поставщиков по сборному лоту на 1,2 млрд рублей.

Среди тех, с кем также было заключено большое число контрактов, — ГУП «Нижегородская областная фармация»: по открытым данным, с ним подписали почти 130 госконтрактов на общую сумму 632 млн рублей.

Evgeny Деньги

Это далеко не все заработки группы «Биотэк» на государственных закупках. Подсчитать полный размер прибыли по этому направлению не представляется возможным в силу того, что группа имеет весьма разветвленную сеть юрлиц, созданных по принципу «матрёшки», когда «дочка» одного актива учреждает другую компания, а та уже по цепочке — третью.

Читайте также: Дело Белозерцева: супруга Шпигеля — крупный бенефициар по госконтрактам?

На фоне задержания Шпигелей и уголовного дела руководство группы опубликовало на своем сайте официальное сообщение, что все её предприятия «работают в обычном режиме» и выполняют обязательства «в соответствии с условиями контрактов». Было заявлено, что комментировать действия правоохранительных органов группа считает «некорректным».