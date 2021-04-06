Москва, 6 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев дал признательные показания по факту получения 20 млн рублей. По словам адвоката обвиняемого, Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, отметив, что они предназначались на избирательную кампанию.

Kremlin.ru Иван Белозерцев

«Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», — цитирует представителя защиты ТАСС.

Адвокат также отметил, что Белозерцев имеет ряд серьезных проблем со здоровьем, поэтому ему нельзя находиться в СИЗО.

Между тем, со слов следователя, в ходе обыска у Белозерцева обнаружено незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 22 марта по решению Бассманного суда Москвы арестовали до 20 мая по обвинению в получении взятки в сумме более 31 млн рублей. Белозерцев виновным себя не признавал, арест стал для него неожиданностью. По его словам, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял.

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Предпринимателя Бориса Шпигеля — фигуранта коррупционного дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — 31 марта экстренно госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

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