Москва, 25 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Сразу четыре уведомления о планах подать к ним банкротные иски получили две компании, аффилированные с группой «Биотэк» Бориса Шпигеля, который проходит фигурантом уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Претензии есть к заводу по производству медпрепаратов — ОАО «Марбиофарм» и ООО «Биотэк», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Московская компания «Биотэк» была учреждена в 1991 году и является одним из старейших активов Шпигеля. За октябрь 2022 года ООО получило три уведомления от кредиторов, которые намерены обратиться с банкротными исками. В их числе — компании «Гротекс» и «Эллара», а также банк «Санкт-Петербург». Последний также планирует обратиться с иском о несостоятельности и к заводу из Марий Эл, входящему в состав группы, — ОАО «Марбиофарм».

Напомним, 24 октября 2022 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу, в котором фигурировала дача взятки тогда ещё губернатору Белозерцеву. Общая сумма, заявленная следствием, составила порядка 30 млн рублей. За эту сумму, по данным следствия, должно было оказываться общее покровительство группе «Биотэк» в Пензенской области и лоббироваться интересы ОАО «Фармация» при заключении госконтрактов.

Фигуранты по делу — пензенский экс-губернатор Иван Белозерцев, экс-сенатор от Пензенской области, возглавлявший совет директоров «Биотэк» Борис Шпигель и его супруга Евгения Шпигель — находятся под арестом.

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