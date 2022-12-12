Москва, 12 декабря, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 февраля 2023 года рассмотрит обоснованность банкротного иска банка «Санкт-Петербург» к одной из компаний дивизиона группы «Биотэк», которая принадлежит фигуранту коррупционного уголовного дела Евгении Шпигель — супруге пензенского экс-сенатора Бориса Шпигеля. Чета Шпигелей проходит по уголовному делу, которое было начато в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На фоне разразившегося в 2021 году скандала часть компаний дивизиона получила финансовые и банкротные претензии от кредиторов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Банк «Санкт-Петербург» потребовал признать банкротом АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», указав на наличие долга в размере 80 416 610,46 рубля. Дело будет слушать судья Омельченко.

Напомним, ранее тот же банк подал банкротные иски к заводу «Марбиофарм» из Марий Эл (слушания пройдут 18 января 2023 года) и ООО «Биотэк» (заседание — 16 января) из того же дивизиона Бориса Шпигеля. В отношении завода из Марий Эл истец требует ввести наблюдение — первый этап банкротной процедуры и включить в реестр кредиторов должника требование по денежным обязательствам в размере 103 335 434 рублей 28 копеек как обеспеченные залогом имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис и Евгения Шпигель проходят по делу экс-губернатора, которому вменяется получение взятки от фармбизнесменов за общее покровительство и лоббирование госконтрактов для одной из компаний дивизиона.