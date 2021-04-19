Москва, 19 апреля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на недвижимость и денежные средства, принадлежащие экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю с супругой, а также их родственникам в рамках расследования уголовного дела о взятке.

ErikaWittlieb Под арестом

В частности, по ходатайству следователя арестованы более семи земельных участков, пять объектов недвижимости на территории Пензенской области, которые, по версии следствия, фактически принадлежат бывшему главе региона, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Также под арест попали десять земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, а также помещение в Ялте, которыми, как считает следствие, фактически владеют супруги Шпигель.

«Наложен обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Белозерцева и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн рублей, около 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов», — цитирует представителя суда«Интерфакс».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта текущего года Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей. За взятки Белозерцев обещал поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области.

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В настоящее время по решению Басманного суда Белозерцев, глава компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его супруга арестованы на два месяца. Также под арестом находятся Антон Колосков и сотрудники представительства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов.

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