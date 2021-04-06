Пенза, 6 апреля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему были обнаружены в ходе обысков у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудниками следственного комитета. Об этом сообщил во время заседания в Мосгорсуде следователь.

А.В. Сиденко ИА Красная Весна Патроны

Как заявил представитель следствия, «в ходе обыска в жилище Белозерцева были обнаружены предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки, и незарегистрированное боевое оружие, а также патроны к нему».

Он также отметил, что всех соучастников дела о получении взятки экс-губернатором от предпринимателя Бориса Шпигеля пока не установили.

Ранее информация об имеющемся оружии у Белозерцева не оглашалась и была озвучена сегодня впервые, заявил ТАСС защитник обвиняемого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд 6 апреля отклонил жалобу защиты бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на арест по делу о взятке и оставил его в СИЗО. Напомним, представители защиты отмечали, что у Белозерцева диагностирована хроническая гипертония, ему прописаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО.

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