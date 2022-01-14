Сход снежной лавины на горнолыжную базу в Норильске
В Норильске чиновников будут судить за гибель семьи под лавиной
Сотрудники администрации города Норильска Красноярского края предстанут перед судом по обвинению в халатности, повлекшей гибель и травмирование людей при сходе снежной лавины. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ. Расследование уголовного дела против семи сотрудников администрации...
14 января 2022
В Красноярском крае завершено расследование дела о гибели семьи под лавиной
Завершено расследование уголовного дело о гибели троих человек в результате схода снежной лавины на горе Отдельная в Норильске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Фигурантами дела являются семь сотрудников...
19 ноября 2021
Выживший под лавиной норильский подросток проходит реабилитацию
14-летний подросток из Норильска, выживший при сходе лавины, проходит реабилитацию и уже пробует вернуться к учёбе. Об этом в соцсети сообщила его тётя. Подростка после лечения в норильской больнице перевели в реабилитационный центр в Красноярск. На днях его выписали. Мальчик вместе с бабушкой...
18 февраля 2021
По делу о сходе лавины в Норильске задержан ещё один чиновник
Ещё один сотрудник администрации города Норильска (Красноярский край) задержан по делу о халатности должностных лиц администрации, повлекшей гибель троих человек в результате схода лавины (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в Главном следственном управлении СКР по...
26 января 2021
По делу о гибели семьи под лавиной задержан сотрудник мэрии Норильска
Главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей гибель троих человек под лавиной в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в Следственном комитете РФ. По предварительной версии...
22 января 2021
В Норильске возбуждено ещё одно дело после схода лавины
После схода лавины в городе Норильске, в результате чего погибли три человека, еще одно уголовное дело о халатности возбудила прокуратура Красноярского края. Об этом 19 января сообщает пресс-служба прокуратуры. «В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дела о...
19 января 2021
По делу о гибели семьи под лавиной в Норильске задержаны ещё два человека
В рамках расследования уголовного дела о гибели троих человек под лавиной в Норильске (Красноярский край) по подозрению в халатности задержаны ещё двое оперативных дежурных диспетчерской службы администрации города. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в Главном следственном управлении СКР по...
19 января 2021
Дело о сходе лавины в Норильске: дежурный ЕДДС отправлен под домашний арест
В Красноярском крае по делу о гибели семьи под лавиной отправлен под домашний арест оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Норильска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в Главном следственном управлении СКР по региону. По версии следствия, 39-летний оперативный...
14 января 2021
СК РФ завел еще одно дело по факту схода лавины в Норильске
Еще одно уголовное дело — о халатности — по факту гибели трех человек в результате схода лавины в Норильске возбудили следователи СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по данным регионам. «Следственными органами Следственного комитета...
12 января 2021
В Норильске после гибели семьи под лавиной задержан дежурный администрации
В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту гибели трёх человек в результате схода лавины в городе Норильске. Как сообщили ИА REGNUM 12 января в Главном следственном управлении СКР по региону, по подозрению в халатности задержан оперативный дежурный диспетчерской службы...
12 января 2021
К пострадавшему от схода лавины подростку выехал дядя из Белгорода
Родной дядя подростка, выжившего после схода лавины в Красноярском крае, отправился из Белгорода в Норильск. Об этом на своей странице в социальной сети 11 января рассказала родственница мальчика. Основательница сети детских развивающих центров в Белгороде Раиса Бердникова замужем за родным братом...
11 января 2021
Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришёл в себя
Подросток, который серьёзно пострадал при сходе лавины на склоне горы «Отдельная» в городе Норильске Красноярского края, пришёл в сознание. Об этом 11 января сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Ранее по теме: К лечению пострадавшего в Норильске подростка подключились московские...
11 января 2021
После гибели семьи под лавиной прошли обыски в администрации Норильска
В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту гибели троих человек в результате схода лавины в Норильске. Как сообщили ИА REGNUM 11 января в Следственном комитете РФ, установлено, что засыпанные снегом строения не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная». Их...
11 января 2021
Дом погибшей под лавиной в Норильске семьи возвели самовольно — прокуратура
Дом, в котором под лавиной погибла семья из Норильска, был построен самовольно без каких-либо разрешительных документов. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. «Правоустанавливающие документы на иные домики в настоящее время устанавливаются. Сведений о...
11 января 2021
Сход лавины на горнолыжную базу в Норильске — все новости
В Норильске в районе Талнах в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) произошел сход снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная». Снежная масса накрыла несколько домиков, в которых находились люди. Поисково-спасательная операция осложнялась тем, что в районе происшествия температура...
11 января 2021
Сход лавины под Норильском: кому принадлежит горнолыжный курорт?
2021 год начался с трагедий: под Тюменью при пожаре в частном нелегальном пансионате для пожилых людей погибли семеро постояльцев, в Индонезии разбился самолёт, на борту которого находились 65 человек, а в районе Норильска горнолыжную базу накрыло лавиной, оборвавшей жизни трёх человек. ИА REGNUM...
11 января 2021
Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток снят с аппарата ИВЛ
По состоянию на 10 января врачи оценивают состояние пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка как стабильно тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Красноярского края. Следите за развитием событий в трансляции: «Сход лавины на горнолыжную базу в Норильске — все новости» Ребёнка в...
10 января 2021
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели людей при сходе лавины в Норильске
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование дела по факту гибели семьи после схода лавины в Норильске. Об этом 9 января сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следите за развитием событий в...
9 января 2021
Сход лавины в Норильске: в МЧС рассказали подробности спасательной операции
В результате схода лавины в Норильске под снежной массой оказались семь строений. Четыре из них было завалены полностью, три — частично. Об этом 9 января сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов. Видеокомментарий Богданова ИА REGNUM...
9 января 2021
К лечению пострадавшего в Норильске подростка подключились московские врачи
По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко к лечению 14-летнего подростка, пострадавшего при сходе лавины в городе Норильске Красноярского края, подключились лучшие московские специалисты. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в пресс-службе Минздрава. Следите за развитием событий в трансляции...
9 января 2021