2021 год начался с трагедий: под Тюменью при пожаре в частном нелегальном пансионате для пожилых людей погибли семеро постояльцев, в Индонезии разбился самолёт, на борту которого находились 65 человек, а в районе Норильска горнолыжную базу накрыло лавиной, оборвавшей жизни трёх человек. ИА REGNUM попыталось выяснить, кому принадлежит база, на которой погибли отдыхающие.

«Гора Отдельная». Горнолыжный комплекс

Следите за развитием событий в трансляции: «Сход лавины на горнолыжную базу в Норильске — все новости»

Снежная лавина

В ночь на 9 января из Красноярского края поступило сообщение, что на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная масса. Ею накрыло шесть построек, по другим данным — четыре. На место выехали спасатели, поисковики и пожарные, но поисковые работы усложняли метеоусловия — метель и сильный ветер.

Под завалами обнаружили двоих — 14-летнего подростка, которого в тяжёлом состоянии госпитализировали, и 38-летнюю женщину, которая к тому моменту уже погибла. Позднее также были найдены тела 45-летнего мужчины и полуторогодовалого ребёнка. Выживший подросток остался сиротой, погибшие были его родителями.

24.mchs.gov.ru Поисково-спасательные работы в Норильске в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная»

10 января в Норильске был объявлен день траура.

Разбираться в том, кто виноват в трагедии и можно ли было её не допустить, будет следствие. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На сегодня идут допросы, изъятие документации. Уточняется также принадлежность строений и «будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования». Таким образом, в деле пока нет конкретного фигуранта и фамилий. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Чья же турбаза?

Гора Отдельная для региона довольно известное место. Горнолыжный комплекс на окраине Норильска работает с 60-х годов прошлого века. Так, первый подъёмник здесь запустили ещё в 1970-х годах. Всего здесь семь трасс разного уровня сложности.

На сайте муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Талнах» есть данные, что в 2014 году ему в оперативное управление передали три отдельных строения на территории горнолыжного комплекса горы Отдельной общей площадью 243,4 кв. м. На официальном сайте Норильска уточняется, что бюджетному учреждению, созданному в 2003 году решением городского совета муниципального образования, в 2015 году были переданы четыре спортивных сооружения, в том числе и спортивно-туристический комплекс «Гора Отдельная».

24.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС на месте схода лавины в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная». 9 января

В это же время на сайте Следственного комитета РФ, в сообщении о ЧП под Норильском, на фотографиях есть вывеска, на которой указано «Территория АООЛГС «Гора Отдельная». В ЕГРЮЛ есть юрлицо с таким кратким наименование, которое расшифровывается как «Ассоциация по организации отдыха для любителей горнолыжного спорта «Гора Отдельная». Председателем её правления с апреля 2019 года является Игорь Шаталов, чьи данные фигурируют в комментариях СМИ по трагедии в Красноярском крае как представителя правления компании, управляющей базой.

Ассоциация, ведущая зрелищно-развлекательную деятельность, была учреждена 27 апреля 2009 года. Прописана она в Норильске. Её учредителями являются 13 физических лиц. Остановимся подробнее на каждом.

Председатель правления Игорь Шаталов — красноярский бизнесмен, в активе которого доли как минимум в трёх действующих норильских компаниях. В частности, 100% доли в ООО «Ростконтракт» (работает с 2001 года в сфере розничной торговли автозапчастями), 100% в ООО «Автодом» (работает в той же сфере с 2003 года) и 50% в ООО «Триада», созданном в 2016 году для работы в качестве агента по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. Совладелец доли — Мария Князева.

Возвращаясь к учредителям ассоциации. Среди них — Евгений Туленков (владел долями в фирмах «Скарабей» (обработка отходов и лома чёрных металлов) и «Евро декор», обе ликвидированы), Борис Мазалов, Елена Гордеева (соучредитель ликвидированных АНО «Молодёжная биржа труда», ООО «Левитан» и норильской общественной организации «Федерация горнолыжного спорта»), Александр Бородатый (руководитель ликвидированного МУП «Дом бытовых услуг», созданного управлением имущества администрации Норильска), Виктор Цюпко (соучредитель ликвидированной в 2012 году фирмы «Инженер»), Антон Лысов (владелец оленеводческого хозяйства, спортцентра развития туризма «Территория Путорана», соучредитель сельхозкооператива, а также двух турфирм, созданных в сентябре и феврале 2020 года), Алексей Никитин (совладелец ликвидированного ООО «Фирма «Абсолют», работавшего с 1995 по 2006 год), Сергей Малина (данные совпадают с данными экс-директора ОАО «Элегант» из Норильска, некогда учреждённого комитетом по управлению имуществом местной администрации), Олег Малахов (директор московского ООО «ПИК-Комфорт», входящего в группу девелопера «ПИК»), Наталья Высоцкая, Андрей Бердников (индивидуальный предприниматель в сфере радиовещания и соучредитель ассоциации молодых семей «Ромашково», которую возглавляет Раиса Бердникова), Никита Лопатин и Денис Зиновьев (имеет бизнес в Красноярском крае и Ярославской области, который связан с перевозками, спортом и туризмом).

territoryputorana.ru «Территория Путорана»

В СМИ называется фамилия погибшего бизнесмена и его семьи. По данным ЕГРЮЛ, предприниматель с такими данными является совладельцем ООО «Путорана», которое прописано на территории Горы Отдельная. Компания, созданная в 2018 году, занимается перевозкой пассажиров фуникулёрами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем. В активе погибшего была и доля в «Спортивном клубе «Путорана», созданном в ноябре 2019 года. Обе фирмы числятся в стадии ликвидации с августа 2020 года.

Примечательно, на странице горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в соцсетях в ноябре 2020 года появилось сообщение, что у него — «новая команда». Уточнялось также, что на декабрь планируется запуск подъёмника.