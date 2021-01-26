Норильск, Красноярский край, 26 января, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Ещё один сотрудник администрации города Норильска (Красноярский край) задержан по делу о халатности должностных лиц администрации, повлекшей гибель троих человек в результате схода лавины (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

24.mchs.gov.ru Лавиноопасно

В ведомстве уточнили, что задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска.

По предварительной версии, в мае 2019 года специалист провёл проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Несмотря на то, что ранее на этом участке 45-летний мужчина самовольно построил жилой дом, чиновник составил и подписал акт с ложными сведениями. В акте говорилось, что указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. В результате самовольно возведённую постройку не снесли, позже она была разрушена лавиной. Погибли три человека.

Следствие настаивает на домашнем аресте фигуранта.

Всего в настоящее время по делу о гибели семьи под лавиной к уголовной ответственности привлечены шесть человек: трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, двое главных специалистов отдела муниципального контроля администрации Норильска, а также начальник управления по делам ГО и ЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в Норильске произошла трагедия. Самовольно построенный жилой дом был разрушен снежной лавиной. Погибли три человека — 45-летний хозяин дома, его жена и маленький ребёнок. Ещё один их сын — 14-летний подросток — выжил, но получил серьёзные травмы.

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Расследование уголовного дела продолжается.