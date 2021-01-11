В Норильске в районе Талнах в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) произошел сход снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная». Снежная масса накрыла несколько домиков, в которых находились люди. Поисково-спасательная операция осложнялась тем, что в районе происшествия температура воздуха опустилась до минус 25 градусов Цельсия. Спасатели обнаружили тела троих погибших — полуторагодовалого ребенка, его 38-летней материи и 45-летнего отца. Также из-под снега смогли достать нескольких пострадавших. По факту гибели людей при сходе лавины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Скорая помощь. Иван Шилов ИА REGNUM

08:12 09.01.2021 Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели людей на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба СК.

08:14 09.01.2021 «Лавина буквально разметала домики турбазы по окрестностям. Пока спасатели отыскали живым 15-летнего подростка и погибших женщину с маленьким ребенком»: в Норильске идет спасательная операция на горнолыжном курорте «Гора Отдельная».

08:25 09.01.2021 Подросток, которого спасатели обнаружили под завалами после схода лавины на горнолыжной базе в Норильске, находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

08:25 09.01.2021 Фото: 24.mchs.gov.ru

08:27 09.01.2021 В поисковых работах участвуют сотрудники пожарно-спасательного отряда, добровольцы, спасатели — всего около 200 человек.

08:29 09.01.2021 Фото: 24.mchs.gov.ru

08:34 09.01.2021 На горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске, где накануне сошла лавина, обнаружено тело ещё одного погибшего — это полуторагодовалый ребенок. Подробнее: На месте схода лавины в Норильске обнаружено тело ребёнка

08:35 09.01.2021 Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели людей на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Читайте об этом: По факту гибели людей при сходе лавины в Норильске возбуждено дело

08:35 09.01.2021 До двух возросло число погибших в результате схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске. Об этом: Тело ещё одного погибшего найдено на горнолыжной базе в Норильске

08:42 09.01.2021 На оперативной связи с участниками поисково-спасательной операции в пригороде Норильска находится красноярский губернатор Александр Усс.

08:52 09.01.2021 Проверку по факту схода снежной лавины в Норильске организовала прокуратура Красноярского края. Об этом сообщили 9 января в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Прокуратура проводит проверку по факту схода лавины в Норильске

08:58 09.01.2021 По данным ГСУ СКР по Красноярскому краю, на месте схода лавины в Норильске найдено тело 45-летнего мужчины.

09:08 09.01.2021 На месте схода лавины в Норильске (Красноярский край) найдено тело мужчины. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону. Таким образом, число жертв ЧП выросло до трёх человек. Читайте также: Число погибших из-за схода лавины в Норильске выросло до трёх человек

09:10 09.01.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс. krskstate.ru

09:13 09.01.2021 По данным красноярских Telegram-каналов, под снежным завалом найдено тело 45-летнего директора канатной дороги Влада Попова.

09:38 09.01.2021 В горных районах Красноярского края 10−11 января лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также опасность схода лавин в указанный период сохраняется в горных районах Хакасии и Тувы. Подробности в материале: Синоптики предупредили о возможности схода новых лавин в Красноярском крае

09:45 09.01.2021 ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии: «После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»), которое позднее переквалифицировано на ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») в связи с увеличением числа погибших».

09:56 09.01.2021 Принято решение о завершении поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины в Норильске. Об этом сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Читайте также: Сход лавины в Норильске: поисково-спасательные работы завершены

10:04 09.01.2021 Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru

10:18 09.01.2021 Уголовное дело по факту гибели и травмирования людей в результате схода лавины в Норильске переквалифицировали в связи с увеличением числа погибших. Подробности в материале: СК переквалифицировал дело о сходе лавины в Норильске

10:42 09.01.2021 Власти Красноярского края рассказали о состоянии 14-летнего подростка, пострадавшего при сходе снежной лавины в Норильске. Подробности в материале: Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток находится в реанимации

10:45 09.01.2021 ГУ МЧС России по Красноярскому краю о ЧП в Норильске: «После того как все пропавшие были обнаружены, было принято решение о завершении поисково-спасательных работ. На ликвидацию привлекалась общая группировка сил и средств в количестве 242 человек, 29 единиц техники, от МЧС России 115 человек, 14 единиц техники».

11:11 09.01.2021 На месте происшествия работали спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательного гарнизона УГОЧС Таймыра, Норильского пожарно-спасательного гарнизона, добровольцы, волонтёры, неравнодушные люди.

11:26 09.01.2021 Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru

11:59 09.01.2021 Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Он функционирует с 60-х годов прошлого века. Первый подъёмник был пущен в эксплуатацию к концу 70-х годов. Здесь оборудовано семь спусков, имеющих различную степень сложности.

12:02 09.01.2021 По информации красноярских массмедиа, «Гора Отдельная» является популярным местом отдыха у жителей Норильска.

12:57 09.01.2021 Ситуация со сходом лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске, где под снегом оказались люди, вызвала реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 9 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили сход лавины на горнолыжном курорте в Норильске

13:12 09.01.2021 Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru.

13:25 09.01.2021 В городе Норильске 10 января объявлено днём траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы «Отдельная». Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы Норильска Андрей Малков. Читайте подробнее: 10 января объявлено в Норильске днём траура по погибшим при сходе лавины

14:29 09.01.2021 В мэрии Норильска объявили о запрете посещения горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса. Причина — угроза повторного схода лавины, сообщили в мэрии. Читайте также: Власти Норильска заявили об угрозе повторного схода лавины

15:44 09.01.2021 За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега. Как уточнили в мэрии Норильска, на каждого жителя города в среднем приходится по 10 тонн снега в год. Этой зимой в Норильске выпало очень много осадков.

15:47 09.01.2021 По данным МЧС, работу спасателей, пожарных и добровольцев на месте схода лавины осложняли неблагоприятные метеоусловия — метель и сильный ветер.

16:03 09.01.2021 По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко к лечению 14-летнего подростка, пострадавшего при сходе лавины в городе Норильске Красноярского края, подключились лучшие московские специалисты. Читайте подробнее: К лечению пострадавшего в Норильске подростка подключились московские врачи

16:56 09.01.2021 В результате схода лавины в Норильске под снежной массой оказались семь строений. Четыре из них было завалены полностью, три — частично. Об этом 9 января сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов. Читайте также: Сход лавины в Норильске: в МЧС рассказали подробности спасательной операции

17:22 09.01.2021 Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru

18:29 09.01.2021 Власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким погибших при сходе снежной лавины в Норильске: «Разделяем боль утраты с родственниками и близкими погибших».

19:17 09.01.2021 Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование дела по факту гибели семьи после схода лавины в Норильске. Читайте также: Бастрыкин взял на контроль дело о гибели людей при сходе лавины в Норильске

07:19 10.01.2021 10 января в Норильске — день траура по погибшим при сходе лавины.

07:24 10.01.2021 Депутаты Заксобрания Красноярского края выразили соболезнования родным и близким погибших под Норильском.

07:25 10.01.2021 Сотрудники МЧС на месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru

08:25 10.01.2021 «Это страшная трагедия, в результате которой погибли жители Норильска и их маленький ребёнок. От имени всех краевых парламентариев выражаю родным и близким погибших искренние соболезнования. Законодательное собрание обязательно окажет всемерную поддержку пострадавшему и родственникам погибших. Верю, что наши медики смогут спасти жизнь мальчика», — подчеркнул председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов.

08:46 10.01.2021 По состоянию на 10 января врачи оценивают состояние пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка как стабильно тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Красноярского края. Читайте также: Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток снят с аппарата ИВЛ

09:46 10.01.2021 Депутаты Заксобрания Красноярского края поблагодарили спасателей и жителей Норильска «за мужество и человечность». "В условиях тридцатиградусного мороза и суровой полярной ночи более 300 человек прибыли на место схода лавины и сделали все, чтобы спасти людей. Норильчане вновь подтвердили высокое звание северян, людей, готовых любой ценой, в самых сложных условиях прийти на выручку ближнему и сделать всё возможное и невозможное»,— заявил председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов.

11:11 10.01.2021 Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru

15:32 10.01.2021 Медики круглосуточно наблюдают за подростком, пострадавшим при сходе лавины в Норильске, сообщили в минздраве Красноярского края.

17:10 10.01.2021 О погибшем при сходе лавины в Норильске Владе Попове говорят, что он был хорошим мастером в разных областях, человеком, с которого можно брать пример: «Знакомые с Владом Поповым люди рассказывают, что он приезжал в свой дом на горе на выходные. Он был рабочим «Норникеля», а также водил ратрак на горнолыжном склоне и считался в этом деле лучшим специалистом. Летом он ездил строить лагерь для туристов на плато Путорана и помогал проводить туры. Его знали как хорошего мастера в разных областях, называли «мужиком с золотыми руками». Друзья отозвались о нём, как о человеке, с которого нужно брать пример: всегда активный, оптимистичный, абсолютно непьющий, но компанейский, строил много планов на жизнь, очень много работал» (по материалам Ngs24.ru).

19:15 10.01.2021 Сотрудники Следственного комитета на месте схода лавины в Норильске. krk.sledcom.ru

04:07 Расположение горнолыжного комплекса «Гора Отдельная»

06:19 Между тем, по данным Среднесибирского УГМС, 11 января в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы — лавиноопасно.

07:00 В уголовном деле, возбуждённом по факту ЧП на горнолыжном курорте под Норильском, следователям для начала предстоит выяснить, кому принадлежали домики, в которых погибла целая семья. Среди соучредителей компании, управлявшей курортом, был родной брат погибшего? Подробности в материале: Сход лавины под Норильском: кому принадлежит горнолыжный курорт?

07:51 Завершение поисково-спасательных работ на месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru

08:46 На месте схода лавины в Норильске. 24.mchs.gov.ru

09:11 Завалы после схода лавины. krk.sledcom.ru