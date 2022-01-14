Норильск, Красноярский край, 14 января, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Сотрудники администрации города Норильска Красноярского края предстанут перед судом по обвинению в халатности, повлекшей гибель и травмирование людей при сходе снежной лавины. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Scientif38 Лавина

Расследование уголовного дела против семи сотрудников администрации Норильска завершено.

Экс-начальник управления ГО и ЧС, четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и двое сотрудников управления имущества обвиняются в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска и четверо сотрудников городской ЕДДС получили сведения об опасности схода лавин в период с 31 декабря 2020 года по 08 января 2021 года. Однако они не оповестили об этом норильчан. В том числе не знали об опасности люди, отдыхавшие в загородных домах на территории горы Отдельная в норильском районе Талнах.

8 января 2021 года со склона горы сошла лавина. От переохлаждения погибла целая семья — 45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их полуторагодовалый ребёнок. 14-летнему сыну погибших причинён тяжкий вред здоровью. Также пострадали двое жителей Норильска — мужчина и женщина.

Установлено, что семья проживала в самовольно возведённом доме, который находился в лавиноопасном месте. Сотрудники управления имущества администрации Норильска знали об этом, но не приняли мер по сносу и вывозу дома. В проверочных документах были отражены ложные сведения об отсутствии дома пострадавших на горе Отдельная.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.