Норильск, Красноярский край, 19 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дело о гибели троих человек в результате схода снежной лавины на горе Отдельная в Норильске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

dahu1 Лавина

Фигурантами дела являются семь сотрудников администрации города Норильска. Экс-начальник управления ГО и ЧС, четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и двое сотрудников управления имущества обвиняются в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, бывший начальник управления ГО и ЧС и четверо сотрудников ЕДДС Норильска, получив сведения об опасности схода лавин в период с 31 декабря по 8 января, не оповестили об этом жителей города. В том числе не были оповещены те, кто отдыхал в загородных домах на горе Отдельная в норильском районе Талнах.

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8 января 2021 года со склона горы сошла лавина. Пострадали шесть человек, из которых трое погибли. 45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их полуторагодовалый ребёнок умерли из-за переохлаждения. 14-летний сын погибших получил серьёзные травмы. Также пострадали мужчина и женщина из Норильска.

Следствие установило, что семья проживала в загородном доме незаконно, о чем было известно сотрудникам управления имущества администрации Норильска. Зная о нарушении, обвиняемые не приняли мер по сносу и вывозу их дома. В проверочных документах были отражены ложные сведения об отсутствии дома на горе.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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