Норильск, Красноярский край, 12 января, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту гибели трёх человек в результате схода лавины в городе Норильске. Как сообщили ИА REGNUM 12 января в Главном следственном управлении СКР по региону, по подозрению в халатности задержан оперативный дежурный диспетчерской службы администрации Норильска.

Krk.sledcom.ru Следственный комитет на месте трагедии в Норильске

Напомним, трагедия произошла в ночь на 9 января. На участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах сошла снежная лавина. Засыпало несколько строений. Под снегом нашли получившего тяжёлые травмы 14-летнего подростка. Его семья (мать, отец и полуторагодовалый ребёнок) погибли. По предварительной информации, они скончались от переохлаждения.

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Следствие установило, что 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС составили прогноз возможных ЧС для региона. В прогнозе сообщалось, что с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края будет лавиноопасно. Также в связи с этим был указан перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления.

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В этот же день прогноз направили в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска. Его получил оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. Однако он не включил полученные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города. В итоге население города, глава администрации, структурные подразделения мэрии и другие учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и не подготовились.

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В результате 8 января около 23:00 под сошедшей с горы лавиной погибли три человека. Подросток получил тяжёлые травмы.

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Дежурный задержан, проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели семьи под лавиной в Норильске расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»).