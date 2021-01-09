Норильск, Красноярский край, 9 января, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В результате схода лавины в Норильске под снежной массой оказались семь строений. Четыре из них было завалены полностью, три — частично. Об этом 9 января сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов. Видеокомментарий Богданова ИА REGNUM предоставили в пресс-службе краевого главка МЧС.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины в Норильске

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»В таких условиях счёт идёт на минуты, нужно как можно быстрее извлечь людей из-под завалов, потому что кроме травмирующего фактора воздействия снега, конечно, действуют отрицательные температуры на пострадавших. Поэтому все люди, которые были рядом в тот момент, они приняли участие в спасательной операции», — подчеркнул Богданов.

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По его словам, работу спасателей осложняла угроза повторного схода снежной массы со склонов горы. Также были неудовлетворительными метеоусловия: ветер, метель, достаточно низкая температура.

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Всего к ликвидации последствий ЧП привлекались 242 человека, 29 единиц техники, от МЧС России — 115 человек, 14 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в Норильске сошла снежная лавина. Серьёзно пострадал 14-летний подросток, в настоящее время за его жизнь борются врачи. Погибли женщина, её супруг и маленький ребёнок. По данному факту расследуется уголовное дело. 10 января в Норильске объявлено днём траура.

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