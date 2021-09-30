Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море
Подозреваемому в гибели экипажа судна «Онега» продлили домашний арест
Октябрьский районный суд Мурманска продлил домашний арест фигуранту уголовного дела о гибели моряков судна «Онега». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. «Домашний арест заместителю председателя по эксплуатации флота рыболовецкого колхоза имени Калинина...
30 сентября 2021
В Петербурге задержан зампредседателя колхоза по делу траулера «Онега»
В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя «Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина». Его подозревают в нарушении требований охраны труда, что повлекло гибель моряков затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западное следственное...
4 августа 2021
В Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели моряков «Онеги»
В Санкт-Петербурге следователи задержали заместителя председателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина по делу о гибели моряков затонувшего судна «Онега». Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елена Марковская. «Третьим...
4 августа 2021
В Морспасслужбе объяснили невозможность подъёма траулера «Онега»
Рыболовецкое судно «Онега» почти невозможно поднять со дна Баренцева моря, это очень сложная операция. Об этом и.о. руководителя Морспасслужбы Виктор Чернов сообщил в опубликованном 10 июня интервью «Российской газете». По его словам, поднять судно, затонувшее на глубине 130 метров, возможно...
10 июня 2021
В правительстве РФ готовы править акты для безопасности мореплавания
Правительственная комиссия настаивает на разработке поправок в нормативно-правовые акты для обеспечения безопасности мореплавания. Об этом говорилось на заседании комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и пропавших без вести в результате крушения судна «Онега». Изменения также...
4 мая 2021
Капитан затонувшей «Онеги» допустил неоправданный риск — Ространснадзор
Ространснадзор установила причины гибели рыболовецкого судна «Онега». По данным ведомства, трагедия произошла из-за погодных условий и неоправданного риска капитана. «В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение...
2 марта 2021
В Мурманске установят памятник погибшим рыбакам «Онеги»
В Мурманске установят мемориал в память о погибших рыбаках с затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства. С идеей установки мемориала родственники погибших обратились к губернатору региона Андрею Чибису. Глава региона...
29 января 2021
Семьи пропавших моряков траулера «Онега» получили выплаты
Члены семей пропавших без вести членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, получили страховые выплаты, сообщает 13 января сайт правительства России. Вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии по вопросам поддержки пострадавших и их...
13 января 2021
Экс-владелец затонувшей «Онеги» стал фигурантом спора на полтораста млн
В арбитраже Мурманской области 28 января 2021 года начнут слушать многомиллионный иск акционера АО «Рыбопромысловая фирма «Вариант» Марата Исхакова, который требует взыскать более 157 млн рублей убытков с ООО «Арктик Менеджмент» и Михаила Минасяна — владельца данного ООО. Ранее Исхаков в рамках...
11 января 2021
В Баренцевом море завершили поиски погибших у места крушения траулера
Поисково-спасательная операция в Баренцевом море у места крушения рыболовецкого судна «Онега» завершена. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Судно затонуло 28 декабря во время шторма. Из 19 членов экипажа спасли двоих. Тела остальных найти не удалось. «Работы по поисково-спасательной операции...
4 января 2021
В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками – все новости
Рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек, затонуло в Баренцевом море у Новой Земли 28 декабря 2020 года. По предварительной информации, причиной затопления судна стало обледенение. Два человека спасены, судьба ещё 17 рыбаков неизвестна. Ведутся поиски. Подробности — в...
30 декабря 2020
Мишустин создал комиссию для помощи семьям рыбаков с затонувшей «Онеги»
Правительственная комиссия создана для помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Такое распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 30 декабря пресс-служба правительства. Следите за развитием событий в трансляции: «В...
30 декабря 2020
Родным погибших рыбаков рассказали, чем они были заняты в момент катастрофы
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с родственниками погибших в Баренцевом море рыбаков. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встречу пришли 36 человек: родные, жёны, близкие друзья рыбаков. В разговоре помимо главы региона приняли участие руководитель...
29 декабря 2020
Погибших в Баренцевом море рыбаков будет искать робот
Завтра, 30 декабря, на место затопления рыболовецкого судна «Онега» прибудет буксир с водолазами и глубоководным роботом. Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками — все новости» Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мурманской области...
29 декабря 2020
Курский губернатор направил соболезнования семье погибшего в море рыбака
Соболезнования в связи с гибелью жителя Курска, который находился на потерпевшем крушение в Баренцевом море судне «Онега», направил 29 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает пресс-служба администрации региона. Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море...
29 декабря 2020
Россия скорбит вместе с Мурманском и Архангельском о рыбаках «Онеги»
28 декабря, как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии с траулером «Онега»: "Андрею Чибису, губернатору Мурманской области С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу...
29 декабря 2020
Гибель «Онеги» расследуют архангельские и мурманские следователи
Уголовное дело по факту затопления траулера «Онега» расследуют сотрудники мурманского и архангельского следственных отделов на транспорте, а также сотрудники отдела криминалистики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СКР. Следите за развитием событий в...
29 декабря 2020
Все пропавшие рыбаки могут находиться на борту затонувшей «Онеги» — МЧС
Пропавшие без вести рыбаки могут находится на борту затонувшего судна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области и НАО. Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками — все новости» По данным источника, судно затонуло на...
29 декабря 2020
Семья погибшего архангельского рыбака получит миллион рублей
Семья архангельского рыбака, пропавшего без вести в Баренцевом море, получит 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области. Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками — все новости» "Семья Владимира Фурсы получит помощь...
29 декабря 2020
Выжившие рыбаки «Онеги» получат по полмиллиона рублей
Члены экипажа траулера «Онега», которым удалось выжить при крушении судна, получат по 500 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области. Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками — все новости» Всего из резервного фонда...
29 декабря 2020