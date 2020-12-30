17:30 28.12.2020

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море рыбаков.

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Читайте подробнее: Глава Росрыболовства выразил соболезнования семьям погибших рыбаков

«56-летний Владимир Каширин долго советовался со своим другом — соглашаться на работу или посидеть пока на берегу. До этого мужчина занимался краболовлей, но из-за документов пришлось искать другую работу. Павел Мельников (тот самый товарищ) сказал решать самому, но если деньги нужны, то лучше, конечно, идти», — рассказывает телеграм-канал Mash.

17:56 28.12.2020

В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков затонувшего судна «Онега». Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МС по Архангельской области.

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Подробности в материале: Рыбаки «Онеги» не успели воспользоваться спассредствами — МЧС

18:06 28.12.2020 «Судно старое, 1979 года выпуска. Сделано в Норвегии. Корпус находился в довольно хорошем состоянии, я ведь пять лет на нём отработал. Последний рейс на нём сделал в июне, потом меня перевели на другой корабль. «Онега» — судно маленькое. Помню, мы как-то на нём обледенели до такой степени, что толщина льда составляла около метра. Но справились, катастрофы избежали», — «Московский Комсомолец» о потерпевшем крушение судне «Онега».

18:22 28.12.2020 Круглосуточная «горячая линия», запущенная в связи с крушением судна «Онега», обработала более 100 звонков. Родственникам и близким экипажа оказывается психологическая помощь. Телефон «горячей линии»: 8 (8152) 399 999.

18:28 28.12.2020 «Мне сказали, что он в тяжелом состоянии. Чтобы перевезти его в больницу, понадобился вертолет… Руслан всегда бредил морем и рассказывал увлекательные истории после каждого рейса… Вот боцман над ним шутил часто, что донских мужиков — казаков не берет ни коронавирус, никакая другая хворь и не настигнет беда», — мать Руслана Катюхина рассказала о состоянии выжившего сына сайту DonDay.

18:29 28.12.2020 На борту «Онеги» находились 19 человек: 16 — из Мурманской области, по 1 — из Архангельска, Курской и Ростовской областей. Спасены два члена экипажа.

18:44 28.12.2020 Бывший член экипажа «Онеги» рассказал «Московскому комсомольцу» о нескольких коллегах, находившихся на суде в момент аварии: «Барри Моххамед (53 года) — родом из Сьерра-Леоне. Но он уже давно жил в России, гражданство у него есть. Учился в Питере. Раньше мы с ним ходили вместе на судне «Вариант», потом на других пароходах. Не так давно его перевели на судно «Онега». У него жена, две дочери. Николай Капенкин (54 года) — старший мастер добычи, женат, его сын в армии служил. Мы с ним год вместе отходили в море. Я у него был мастером добычи, хороший мужик. 63-летний Сережа Безгузов из Архангельска, старший механик, дома его ждали жена и дочь. Степан Курганский (53 года) раньше был нашим капитаном, потом его сделали старпомом. Александр Пермяков, молодой парень, ему всего 28 лет. Мы с ним выросли в одном районе, в одной школе учились, жениться он не успел. С Сергеем Жуком (53 года) познакомились на «Онеге». Одно время у него начались серьезные проблемы с ногой, его списали на берег. Но через пару лет он снова вернулся в строй. У него тоже семья, дети. С 26-летним Юрой Шевцовым мы тоже хорошо знакомы. Парень только летом женился».

18:51 28.12.2020 Один из рыбаков затонувшей «Онеги» оказался на судне случайно [[[video-2]]]

18:59 28.12.2020 29 декабря в Мурманске состоится акция памяти погибших в результате крушения «Онеги». Мероприятие пройдет в 14:00 на Нижней Росте.

19:20 28.12.2020 Капитан затонувшего траулера «Онега» Александр Баранов жаловался своим знакомым на состояние судна. Когда Баранов поехал получать это судно, оно оказалось очень ржавым, сообщает РБК.

21:21 28.12.2020 На месте крушения судна «Онега» в Баренцевом море найдены три спасательных круга. Рыбаков обнаружить пока не удалось. Читайте подробнее: На месте крушения судна в Баренцевом море нашли три спасательных круга

22:07 28.12.2020 МЧС назвало возможную причину гибели судна «Онега» в Баренцевом море. Наиболее вероятная версия — «опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну». Первоначально рассматривалась версия обледенения траулера.

22:35 28.12.2020 Оперативное заседание правительственной комиссии в связи с крушением судна Онега. © Правительство Архангельской области. И. Малыгин

22:42 28.12.2020 Судно «Онега» «из порта Киркенес пошло на промысел, его проверяли не только федеральные российские службы, но и соответствующие службы Норвегии», — губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

23:08 28.12.2020 На месте происшествия экипажем судна «Войково» ведутся поисковые работы. Источник: sudtech.ru

07:14 29.12.2020 Затонувшее судно «Онега» за четыре месяца до трагедии сменило владельца? Подробности в материале: В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега»: подробно о владельце

07:16 29.12.2020 «Наличие гидрокостюма во много раз повышает шансы на выживание. Без него неподготовленные люди могут продержаться в холодной воде пять-десять минут, подготовленные — максимум 30. В гидрокостюме же человек может выдержать четыре-пять часов», — заявил в беседе с ФАН начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев, комментируя ситуацию с рыболовецким судном «Онега».

07:17 29.12.2020 По его словам, причины обледенения судна могут быть разные. Он не исключил, что это связано с некими конструктивными особенностями «Онеги» или же с неверным выбором курса следования.

07:17 29.12.2020 «Версий можно назвать много, но окончательно всё станет ясно только после заключения специалистов», — добавил Зуев.

07:58 29.12.2020 Мурманский порт. (cc) Tom Thiel

08:57 29.12.2020 В районе трагедии не прекращается шторм, что серьезно осложняет проведение поисково-спасательной операции, сообщает телеканал «Звезда».

08:58 29.12.2020 Операцию пока не сворачивают, несмотря на тяжелейшие погодные условия — шторм и двадцатиградусный мороз.

09:00 29.12.2020 «Выставлены посты по секторам горизонта, наблюдатели смотрят за поверхностью воды. Крайне тяжело, видимость практически нулевая, волнение моря более четырех баллов, волна опять усилилась», — рассказал член экипажа судна «Освейское» Дмитрий Кулебякин.

09:36 29.12.2020 Три спасательных круга найдены в районе затопления траулера «Онега».

09:36 29.12.2020 В ходе поисков пропавшего экипажа обследовано 750 квадратных километров акватории.

09:36 29.12.2020 Сегодня власти Мурманской области примут решение об объявлении траура по погибшим рыбакам с затонувшего траулера «Онега».

09:37 29.12.2020 По мнению экспертов, минимальные шансы найти живых людей пока остаются.

09:37 29.12.2020 В район затопления траулера стягиваются дополнительные силы. К месту ЧП идет уже пятое судно. К работе дополнительно подключат и два авиаборта — это помимо самолета Северного флота, оснащенного четырьмя спасательными капсулами.

09:38 29.12.2020 Из Архангельска в Мурманск прибыло руководство компании-судовладельца. Запланирована встреча с родственниками пропавших рыбаков, оказание им материальном помощи и беседа со следователями.

09:39 29.12.2020 Выживший при кораблекрушении в Баренцевом море уроженец хутора Араканцев Тацинского района Ростовской области Руслан Катюхин находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила мать моряка. Подробности в материале: Выживший в Баренцевом море ростовский моряк находится в тяжёлом состоянии

10:20 29.12.2020 В Мурманской области объявлен день траура по погибшим морякам с «Онеги».

10:21 29.12.2020 Семья каждого погибшего рыбака с затонувшего траулера «Онега» получит по 1 млн рублей. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона выразил соболезнования родным пропавших моряков.

10:27 29.12.2020 К месту кораблекрушения в Баренцевом море направлен спасательный морской буксир «Микула» с водолазным оборудованием на борту. Подробности в материале: К месту затопления «Онеги» направили буксир с водолазным оборудованием

11:00 29.12.2020 Семьи погибших моряков с рыболовецкого судна «Онега», которое потерпело крушение в Баренцевом море 28 декабря, получат материальную помощь в размере 1 млн рублей. Об этом 29 декабря сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Instagram. Об этом: Семьи погибших в Баренцевом море моряков получат по 1 млн рублей

11:08 29.12.2020 Поиски возможных выживших рыбаков с борта затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега» не принесли результатов. Об этом «Звезде» рассказал участник спасательной операции с судна СТМ «Освейское» Дмитрий Кулебякин.

11:09 29.12.2020 «В шесть часов утра поступил сигнал о терпящем бедствие судне «Онега». Вблизи него находилось судно «Войково», которое поспешило на помощь. Нам было дано указание следовать в район ЧП. Мы приступили к поиску людей на воде. Пока поиск не принес результатов, кроме того, что двух пострадавших экипаж «Войково» успел спасти из воды. Тем не менее погода ухудшается. Смотрящие с помощью прожекторов освещают поверхность воды», — рассказал Кулебякин.