В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками – все новости
Судно «Онега», на борту которого было 19 рыбаков, затонуло вблизи Новой Земли в Архангельской области в Баренцевом море. Об этом 28 декабря сообщает МЧС РФ.
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Сообщается, что двое рыбаков были спасены. Ведутся поиски ещё 17 человек.
На месте происшествия экипажем судна «Войково» ведутся поисковые работы, к месту инцидента направлено ещё три судна.
Причиной затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море стало обледенение, сообщили 28 декабря в МЧС РФ.
Подробности в материале: В МЧС назвали причину затопления судна в Баренцевом море
МЧС: «Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления — обледенение».
По открытым данным, рыболовецкое судно «Онега» было построено в 1979 году в Норвегии и до 2003 года называлось Remifisk. До Мурманска оно было приписано к городу Тромсе (Норвегия).
Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 «Онега». Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту затопления судна МК-0331 «Онега» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Проверку после того, как в акватории Баренцева моря перевернулось и затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находилось 19 членов экипажа, поиски 17 из которых в настоящее время продолжаются, начала Мурманская транспортная прокуратура. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры.
Читайте подробнее: Прокуратура начала проверку после ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море
На место происшествия выехали следователи Архангельского следственного отдела на транспорте СЗСУ на транспорте СК РФ. «Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Рыболовецкое судно «Онега» с бортовым номером МК-0331 в 2006 году фигурировало в иске рыболовецкого колхоза «Красное Знамя» к рыболовецкому колхозу имени Калинина, рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина, рыболовецкому колхозу «Заря», рыболовецкому колхозу «40 лет Октября» и капитану Мурманского морского рыбного порта ФГУ «Государственная администрация Мурманского морского рыбного порта». «Красное Знамя» требовало выплаты стоимости его долей в ряде рыболовных судов, в том числе М-0331 «Онега», а от капитана — внесения изменений в Государственный судовой реестр РФ.
1 июня 2006 года стороны заключили мировое соглашение, по которому истцу за доли в «Онеге» ответчики обязались выплатить 2,4 млн рублей.
По предварительным данным Северо-Западного следственного управления на транспорте, на затонувшем рыболовецком судне «Онега» сработал спасательный буй, информация об этом незамедлительно поступила в спасательную службу.
Пропавшие члены экипажа рыболовецкого судна «Онега», которое ранее затонуло в Баренцевом море, по предварительным данным, погибли. Об этом 28 декабря сообщил источник в экстренных службах.
Подробности в материале: Пропавшие с рыболовецкого судна «Онега» моряки могли погибнуть
В Госдуме считают, что найти живыми рыбаков с судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море у Новой Земли, не удастся.
Читайте подробнее: В Госдуме оценили шансы найти живыми рыбаков с «Онеги»
Уголовное дело по факту затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» с 19 членами экипажа на борту, поиски 17 из которых в настоящее время продолжаются, возбудили следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: СК РФ возбудил уголовное дело после ЧП с судном «Онега»
К месту крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море вышли два судна, на месте работает МЧС, сообщил архангельский губернатор.
Об этом: К месту кораблекрушения в Баренцевом море отправились два судна
Исполняющая обязанности старшего помощника (по взаимодействию со СМИ) Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации КристинаЛобанова (и.о. старшего помощника руководителя СЗ СУТ СК России)
Семьям погибших в Баренцевом море рыбаков будет оказана помощь. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.
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На борту затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого траулера «Онега» был один житель Архангельской области. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
«Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку семье моряка», — написал Цыбульский.
Подробности в материале: На затонувшем в Баренцевом море судне был житель Архангельской области
В связи с кораблекрушением в Баренцевом море в ГУ МЧС России по Мурманской области открыли горячую линию — 8 (8152) 399 999.
По телефону горячей линии родственники и близкие находившихся на борту людей могут уточнить необходимую информацию и получить необходимую психологическую помощь.
Большая часть экипажа рыболовецкого судна «Онега», которое ранее затонуло в акватории Баренцева моря, являлись уроженцами Мурманской области, кроме них на борту были уроженцы других регионов РФ и бывших республик СССР, а также один уроженец Сьерра-Леоне. Об этом 28 декабря сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Подробности в материале: Уроженец Сьерра-Леоне находился на затонувшем судне в Баренцевом море
В Мурманской области найден мертвым один из членов экипажа затонувшего траулера «Онега», судьба 16 человек остается неизвестной.
Читайте подробнее: Один из рыбаков затонувшего судна найден мертвым
При крушении рыболовецкого траулера удалось спастись двум членам экипажа — помощнику капитана и матросу.
Читайте подробнее: Названы имена спасенных в Баренцевом море рыбаков
На борту «Онеги» были не только жители Мурманской и Архангельской областей, но и представители еще двух российских регионов.
Об этом: На затонувшем судне были рыбаки из четырех российских регионов
В Архангельске открыли горячую линию в связи с кораблекрушением в Баренцевом море.
По телефону 8 812−29−99−99 родственники и близкие находившихся на борту людей могут уточнить необходимую информацию и получить психологическую помощь.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 декабря выразил соболезнования семьям и близким погибшим в Баренцевом море моряков.
«Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия — во время шторма затонуло рыболовецкое судно «Онега». Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков», — сказал Мишустин перед началом оперативного совещания с вице-премьерами.
Читайте подробнее: Мишустин поручил помочь семьям погибших в Баренцевом море
Авиация Северного флота не может присоединиться к поискам погибших рыбаков в Баренцевом море из-за погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
«Применение сил осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте достигает 4 м, температура воздуха около — 20 градусов», — сообщили в ведомстве.
Об этом: Поиски рыбаков в Баренцевом море осложняют погодные условия
Житель Курска 1992 года рождения числится пропавшим без вести при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Курской области.
Подробности в материале: Матрос из Курска пропал после крушения судна «Онега» в Баренцевом море
Противолодочный самолет морской авиации Ил-38 Северного флота направлен в район поисковой операции в Баренцевом море, где ищут пропавших рыбаков с судна «Онега». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Об этом: Самолет Ил-38 Северного флота займется поисками рыбаков в Баренцевом море
Мурманские психологи начали работать с семьями рыбаков, находившихся на затонувшем судне «Онега».
Подробности в материале: Психологи начали работать с родственниками рыбаков «Онеги»
«Сегодня мы получили страшную новость о крушении мурманского судна в Баренцевом море. Из 19 членов экипажа двоих удалось спасти. Для семей открыта горячая линия: 39−99−99 (кодовое слово «Онега»). Окажем всю необходимую помощь», — такую запись на своей странице в соцсети сделал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Свои соболезнования семьям и близким погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море выразил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Трансляцию заседания 28 декабря вел телеканал «Россия 24».
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Для расследования причин трагедии в Баренцевом море, где затонуло судно «Онега», оперативно создан специальный штаб. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает 28 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Расследованием крушения судна «Онега» займётся оперативный штаб
На месте крушения мурманского траулера «Онега» в Баренцевом море работают четыре судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.
«С полудня на месте ЧП работают четыре судна, кроме того, туда направлен борт Северного флота», — заявил представитель ведомства.
Об этом: Поиски рыбаков в Баренцевом море ведут четыре судна
Волны высотой 4 м и температура воздуха до — 20 °C наблюдаются в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом 28 декабря сообщили в МЧС России.
Читайте также: В МЧС сообщили о погодных условиях в месте крушения судна в Баренцевом море
В сети появился список членов экипажа затонувшего сегодня в Баренцевом море рыболовецкого траулера «Онега». Согласно обнародованным сведениям, на борту судна были рыбаки от 26 до 63 лет.
Читайте подробнее: Опубликован список членов экипажа затонувшего судна «Онега»
Рыболовецкий траулер «Онега» находился в исправном состоянии. О этом заявил владелец судна Андрей Заика.
Об этом: Затонувший траулер «Онега» был исправен — судовладелец
Выживший при крушении рыболовецкого траулера «Онега» помощник капитана Владислав Буторин рассказал родным о своем самочувствии.
«Сын уже позвонил домой жене и сообщил, что с ним всё в порядке. Его подобрало рыболовецкое судно», — цитирует его отца Григория Буторина ТВ21.
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Рыбаков затонувшего в Баренцевом море судна могли спасти гидрокостюмы, предназначенные для использования при низких температурах.
«В настоящий момент на месте происшествия ведутся спасательные работы, надежда на спасение людей сохраняется, судно было оснащено специальными гидрокостюмами, которые позволяют длительное время находиться на плаву при низких температурах воды», — сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.
Об этом: Надежда на спасение членов экипажа «Онеги» сохраняется — ассоциация рыбаков
Поисковые работы в Баренцевом море идут в условиях полярной ночи. Видео: Telegram-канал Life shot
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков: «Произошла страшная трагедия. В сложнейших условиях зимнего Баренцева моря затонуло рыболовное судно «Онега». К сожалению, из 19 членов экипажа спасти удалось только двух. От имени Федерального агентства по рыболовству и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших».
В Росрыболовстве прошло экстренное заседание оперативного штаба по расследованию причин гибели судна «Онега». Поручено организовать немедленную доставку спасенных рыбаков на берег.
На месте катастрофы находятся суда «Войково», «Освейское», «Капелан» и «Антиас». К месту происшествия направляется спасательное судно Росрыболовства «Микула».
По данным Североморского ТУ Росрыболовства, техническое состояние «Онеги» соответствовало условиям плавания в осенне-зимний период. Последнее освидетельствование судно проходило в октябре 2020 года в порту Архангельска.
Многочасовые поиски рыбаков затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега» пока не привели к результату. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области и НАО.
Подробности в материале: Спасателям до сих пор не удалось обнаружить рыбаков «Онеги»
Капитан морозильного траулера «Войково» Ермаков, которое находилось в непосредственной близости от «Онеги», получил сигнал бедствия в 04:08 утра московского времени. В 04:12 судно пропало с навигационных систем. В это же время перестали наблюдаться бортовые огни «Онеги». По словам Ермакова, вследствие сильного шторма и низкой температуры (-15 °C) шло активное обледенение. «Войково» немедленно направилось к месту катастрофы, где обнаружило двух членов экипажа «Онеги», которые были подняты на борт. По словам капитана Ермакова, у спасенных членов экипажа нет следов обморожения, однако они находятся в шоковом состоянии.
Владислав Буторин, спасенный в Баренцевом море, уже второй раз за год пережил кораблекрушение.
Подробности в материале: Спасенный в Баренцевом море рыбак пережил второе кораблекрушение за год
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море рыбаков.
«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — говорится в телеграмме, которую Владимир Путин направил губернатору Мурманской области.
Читайте также: Путин выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море рыбаков
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море рыбаков.
Читайте подробнее: Глава Росрыболовства выразил соболезнования семьям погибших рыбаков
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела заседание комиссии по поводу крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море, сообщает 28 декабря сайт правительства России.
На заседании рассказали предварительную картину трагедии.
Подробности в материале: Восстановлена картина крушения «Онеги» в Баренцевом море
«56-летний Владимир Каширин долго советовался со своим другом — соглашаться на работу или посидеть пока на берегу. До этого мужчина занимался краболовлей, но из-за документов пришлось искать другую работу. Павел Мельников (тот самый товарищ) сказал решать самому, но если деньги нужны, то лучше, конечно, идти», — рассказывает телеграм-канал Mash.
Андрей Чибис. Источник: gov-murman.ru">
В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков затонувшего судна «Онега». Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МС по Архангельской области.
Подробности в материале: Рыбаки «Онеги» не успели воспользоваться спассредствами — МЧС
«Судно старое, 1979 года выпуска. Сделано в Норвегии. Корпус находился в довольно хорошем состоянии, я ведь пять лет на нём отработал. Последний рейс на нём сделал в июне, потом меня перевели на другой корабль. «Онега» — судно маленькое. Помню, мы как-то на нём обледенели до такой степени, что толщина льда составляла около метра. Но справились, катастрофы избежали», — «Московский Комсомолец» о потерпевшем крушение судне «Онега».
Круглосуточная «горячая линия», запущенная в связи с крушением судна «Онега», обработала более 100 звонков. Родственникам и близким экипажа оказывается психологическая помощь. Телефон «горячей линии»: 8 (8152) 399 999.
«Мне сказали, что он в тяжелом состоянии. Чтобы перевезти его в больницу, понадобился вертолет… Руслан всегда бредил морем и рассказывал увлекательные истории после каждого рейса… Вот боцман над ним шутил часто, что донских мужиков — казаков не берет ни коронавирус, никакая другая хворь и не настигнет беда», — мать Руслана Катюхина рассказала о состоянии выжившего сына сайту DonDay.
На борту «Онеги» находились 19 человек: 16 — из Мурманской области, по 1 — из Архангельска, Курской и Ростовской областей. Спасены два члена экипажа.
Бывший член экипажа «Онеги» рассказал «Московскому комсомольцу» о нескольких коллегах, находившихся на суде в момент аварии: «Барри Моххамед (53 года) — родом из Сьерра-Леоне. Но он уже давно жил в России, гражданство у него есть. Учился в Питере. Раньше мы с ним ходили вместе на судне «Вариант», потом на других пароходах. Не так давно его перевели на судно «Онега». У него жена, две дочери.
Николай Капенкин (54 года) — старший мастер добычи, женат, его сын в армии служил. Мы с ним год вместе отходили в море. Я у него был мастером добычи, хороший мужик.
63-летний Сережа Безгузов из Архангельска, старший механик, дома его ждали жена и дочь.
Степан Курганский (53 года) раньше был нашим капитаном, потом его сделали старпомом.
Александр Пермяков, молодой парень, ему всего 28 лет. Мы с ним выросли в одном районе, в одной школе учились, жениться он не успел.
С Сергеем Жуком (53 года) познакомились на «Онеге». Одно время у него начались серьезные проблемы с ногой, его списали на берег. Но через пару лет он снова вернулся в строй. У него тоже семья, дети.
С 26-летним Юрой Шевцовым мы тоже хорошо знакомы. Парень только летом женился».
Один из рыбаков затонувшей «Онеги» оказался на судне случайно
29 декабря в Мурманске состоится акция памяти погибших в результате крушения «Онеги». Мероприятие пройдет в 14:00 на Нижней Росте.
Капитан затонувшего траулера «Онега» Александр Баранов жаловался своим знакомым на состояние судна. Когда Баранов поехал получать это судно, оно оказалось очень ржавым, сообщает РБК.
На месте крушения судна «Онега» в Баренцевом море найдены три спасательных круга. Рыбаков обнаружить пока не удалось.
Читайте подробнее: На месте крушения судна в Баренцевом море нашли три спасательных круга
МЧС назвало возможную причину гибели судна «Онега» в Баренцевом море. Наиболее вероятная версия — «опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну».
Первоначально рассматривалась версия обледенения траулера.
Судно «Онега» «из порта Киркенес пошло на промысел, его проверяли не только федеральные российские службы, но и соответствующие службы Норвегии», — губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Затонувшее судно «Онега» за четыре месяца до трагедии сменило владельца?
Подробности в материале: В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега»: подробно о владельце
«Наличие гидрокостюма во много раз повышает шансы на выживание. Без него неподготовленные люди могут продержаться в холодной воде пять-десять минут, подготовленные — максимум 30. В гидрокостюме же человек может выдержать четыре-пять часов», — заявил в беседе с ФАН начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев, комментируя ситуацию с рыболовецким судном «Онега».
По его словам, причины обледенения судна могут быть разные. Он не исключил, что это связано с некими конструктивными особенностями «Онеги» или же с неверным выбором курса следования.
«Версий можно назвать много, но окончательно всё станет ясно только после заключения специалистов», — добавил Зуев.
В районе трагедии не прекращается шторм, что серьезно осложняет проведение поисково-спасательной операции, сообщает телеканал «Звезда».
Операцию пока не сворачивают, несмотря на тяжелейшие погодные условия — шторм и двадцатиградусный мороз.
«Выставлены посты по секторам горизонта, наблюдатели смотрят за поверхностью воды. Крайне тяжело, видимость практически нулевая, волнение моря более четырех баллов, волна опять усилилась», — рассказал член экипажа судна «Освейское» Дмитрий Кулебякин.
Три спасательных круга найдены в районе затопления траулера «Онега».
В ходе поисков пропавшего экипажа обследовано 750 квадратных километров акватории.
Сегодня власти Мурманской области примут решение об объявлении траура по погибшим рыбакам с затонувшего траулера «Онега».
По мнению экспертов, минимальные шансы найти живых людей пока остаются.
В район затопления траулера стягиваются дополнительные силы. К месту ЧП идет уже пятое судно. К работе дополнительно подключат и два авиаборта — это помимо самолета Северного флота, оснащенного четырьмя спасательными капсулами.
Из Архангельска в Мурманск прибыло руководство компании-судовладельца. Запланирована встреча с родственниками пропавших рыбаков, оказание им материальном помощи и беседа со следователями.
Выживший при кораблекрушении в Баренцевом море уроженец хутора Араканцев Тацинского района Ростовской области Руслан Катюхин находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила мать моряка.
Подробности в материале: Выживший в Баренцевом море ростовский моряк находится в тяжёлом состоянии
В Мурманской области объявлен день траура по погибшим морякам с «Онеги».
Семья каждого погибшего рыбака с затонувшего траулера «Онега» получит по 1 млн рублей. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона выразил соболезнования родным пропавших моряков.
К месту кораблекрушения в Баренцевом море направлен спасательный морской буксир «Микула» с водолазным оборудованием на борту.
Подробности в материале: К месту затопления «Онеги» направили буксир с водолазным оборудованием
Семьи погибших моряков с рыболовецкого судна «Онега», которое потерпело крушение в Баренцевом море 28 декабря, получат материальную помощь в размере 1 млн рублей. Об этом 29 декабря сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Instagram.
Об этом: Семьи погибших в Баренцевом море моряков получат по 1 млн рублей
Поиски возможных выживших рыбаков с борта затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега» не принесли результатов. Об этом «Звезде» рассказал участник спасательной операции с судна СТМ «Освейское» Дмитрий Кулебякин.
«В шесть часов утра поступил сигнал о терпящем бедствие судне «Онега». Вблизи него находилось судно «Войково», которое поспешило на помощь. Нам было дано указание следовать в район ЧП. Мы приступили к поиску людей на воде. Пока поиск не принес результатов, кроме того, что двух пострадавших экипаж «Войково» успел спасти из воды. Тем не менее погода ухудшается. Смотрящие с помощью прожекторов освещают поверхность воды», — рассказал Кулебякин.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский опубликовал в соцсетях слова соболезнования родным и близким экипажа траулера «Онега», затонувшего накануне в Баренцевом море.
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Члены экипажа траулера «Онега», которым удалось выжить при крушении судна, получат по 500 тысяч рублей.
Об этом: Выжившие рыбаки «Онеги» получат по полмиллиона рублей
Семья архангельского рыбака Владимира Фурсы, пропавшего без вести после кораблекрушения в Баренцевом море, получит 1 млн рублей.
Читайте подробнее: Семья погибшего архангельского рыбака получит миллион рублей
Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев выразил соболезнования родным моряков затонувшего судна «Онега». Обращение опубликовано на официальном сайте ВАРПЭ.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших рыбаков. Мы разделяем с вами боль утраты и скорбим вместе с вами. Профессия рыбака — одна из самых сложных и опасных, требующая невероятного мужества, силы воли, отдачи и профессионализма. К сожалению, иногда мы не в силах противостоять стихии, которая забирает самых дорогих нам людей, друзей, коллег», — написал он в обращении к родственникам экипажа «Онеги».
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк и председатель правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» Анатолий Евенко возложили цветы к мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время».
Фото: murman-gov.ru
Пропавшие без вести рыбаки могут находиться на борту затонувшего судна. По данным источника, судно затонуло на глубине 130 метров, в поисках погибших будут применять глубоководный аппарат.
Подробности в материале: Все пропавшие рыбаки могут находиться на борту затонувшей «Онеги» — МЧС
Уголовное дело по факту затопления траулера «Онега» расследуют сотрудники мурманского и архангельского следственных отделов на транспорте, а также сотрудники отдела криминалистики.
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С информацией о ходе расследования уголовного дела о затоплении судна «Онега» выступила и.о. старшего помощника руководителя (по взаимодействию со СМИ) Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Кристина Лобанова.
Соболезнования в связи с гибелью жителя Курска, который находился на потерпевшем крушение в Баренцевом море судне «Онега», направил 29 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает пресс-служба администрации региона.
Читайте подробнее: Курский губернатор направил соболезнования семье погибшего в море рыбака
Завтра, 30 декабря, на место затопления рыболовецкого судна «Онега» прибудет буксир с водолазами и глубоководным роботом.
Читайте подробнее: Поисками погибших в Баренцевом море рыбаков займется глубоководный робот
Мурманский губернатор встретился с близкими погибших рыбаков
Подробности в материале: Родным погибших рыбаков рассказали, чем они были заняты в момент катастрофы
Напомним, траулер «Онега» лежит на глубине около 120 м.
Ориентировочно в 13:00 30 декабря на место затопления прибудет буксир.
Спасатели приступят к исследованию затонувшего траулера, как только позволят погодные условия.
Правительственная комиссия создана для помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Такое распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 30 декабря пресс-служба правительства.
Об этом: Мишустин создал комиссию для помощи семьям рыбаков с затонувшей «Онеги»