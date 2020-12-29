28 декабря, как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии с траулером «Онега»:

51.mchs.gov.ru Траулер «Онега», затонувший в Баренцевом море 28 декабря 2020 года

"Андрею Чибису, губернатору Мурманской области

С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега».

Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 28 декабря выразил соболезнования по поводу трагедии на оперативном совещании с вице-премьерами:

«Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно «Онега». Погибли люди.

Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков. Прошу вице-премьера Викторию Валериевну Абрамченко взять ситуацию под личный контроль. Подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию. И оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку. Как психологическую, так и материальную».

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как сообщает сайт патриархии, также выразил соболезнования:

«Родным и близким погибших

Губернатору Мурманской области А. В. Чибису

Дорогие братья и сестры!

Уважаемый Андрей Владимирович!

Сердечно приношу Вам соболезнования в связи с гибелью людей в результате ЧП, произошедшего на рыболовецком траулере «Онега».

Болью отозвалась в моем сердце трагическая кончина моряков, в суровых условиях мужественно исполнявших свою тяжелую, рискованную и при этом общественно важную работу.

Прошу передать близким погибших слова моего сострадания и искреннего сочувствия. В этот горький час люди, потерявшие своих родных, особенно нуждаются в заботе и поддержке, внимании и утешении.

Молюсь об упокоении душ усопших и о скорейшем выздоровлении пострадавших.

Мурманская митрополия Русской Православной Церкви готова оказать посильное содействие в оказании помощи пострадавшим и семьям погибших».

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Выразил соболезнования на своей станице в «Фейсбуке» губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

«Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе — день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой.

Свои соболезнования уже выразили президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и патриарх Кирилл.

От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших.

Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи».

Gov-murman.ru Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выразил соболезнования на странице в «Инстаграме»:

"Вчерашняя трагедия, в которой погибла большая часть экипажа судна «Онега», стала болью для всех северян. Сегодня наш регион скорбит вместе с Мурманской областью и другими регионами, где семьи не дождались возвращения домой своих родных.

Искренне соболезную всем, кого коснулась эта страшная трагедия. Семье Владимира Владимировича Фурсы, который жил в Архангельске, обязательно окажем всю необходимую поддержку. Скорбим вместе с вами».

Dvinanews.ru Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

Как сообщает сайт Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

По предварительной информации, утром 28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна «Онега». В результате происшествия в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа. По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего.