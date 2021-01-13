Москва, 13 января, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Члены семей пропавших без вести членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, получили страховые выплаты, сообщает 13 января сайт правительства России.

АО Вариант РПФ Рыболовецкое судно Онега

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии по вопросам поддержки пострадавших и их родственников.

Согласно информации, 30 и 31 декабря были произведены выплаты членам семей всех 17 пропавших членов экипажа. Общая сумма выплат, которые получили 25 человек, составила 12,4 млн рублей. Также по 11 родственникам идёт сбор документов для последующих выплат Фондом социального страхования.

Сообщается, что собственник судна произвёл выплату членам семей экипажа в размере 500 тыс. рублей, средства получили также и спасшиеся моряки.

«В январе будет произведена дополнительная выплата также в размере 500 тыс. рублей», — говорится в информации.

Также колхоз окажет членам семей правовую помощь для получения страховых выплат.

Поддержка будет оказана и на уровне региона. В Мурманской области проводят индивидуальную работу с обращениями семей моряков. В Архангельской области из резервного фонда выделили 1 млн рублей.