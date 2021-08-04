Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя «Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина». Его подозревают в нарушении требований охраны труда, что повлекло гибель моряков затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западное следственное управление на транспорте (СЗ СУТ) СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Как сообщало ИА REGNUM, траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, затонул в Баренцевом море у Новой Земли в Архангельской области 28 декабря 2020 года. Спаслись только два члена экипажа, поиски остальных прекратили 4 января. Как установило следствие, капитан траулера, принадлежащего на праве собственности"Рыболовецкому колхозу имени М.И. Калинина», сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения.

«Заместитель председателя по эксплуатации флота, ранее длительное время осуществлявший трудовую деятельность на различных должностях плавательного состава и имея значительный опыт работы, в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и нахождении судна в сложных погодно-климатических условиях, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий», — пояснили в ведомстве.

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).