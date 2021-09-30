Мурманск, 30 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Мурманска продлил домашний арест фигуранту уголовного дела о гибели моряков судна «Онега». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Фото АО Вариант РПФ Рыболовецкое судно Онега

«Домашний арест заместителю председателя по эксплуатации флота рыболовецкого колхоза имени Калинина (компания-судовладелец траулера «Онега», Архангельск) продлен 28 декабря 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, зампредседателя колхоза был помещён под домашний арест в августе текущего года на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Онега» затонуло в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. На его борту находились 19 членов экипажа, двоим из них удалось спастись.