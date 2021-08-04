Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи задержали заместителя председателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина по делу о гибели моряков затонувшего судна «Онега». Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елена Марковская.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Санкт-Петербурге) Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержан заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина», — сообщила Марковская.

По её словам, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, в декабре 2020 года капитан «Онеги» сообщил подозреваемому об ухудшении погоды в районе нахождения судна, однако тот не принял необходимых мер для ухода судна в убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Онега» затонуло недалеко от Новой Земли 28 декабря 2020 года. Спасти удалось двум членам экипажа — помощнику капитана и матросу. Найти тела семнадцати погибших не удалось.

В результате расследования комиссия Ространснадзора установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях.

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