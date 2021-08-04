В Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели моряков «Онеги»
Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи задержали заместителя председателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина по делу о гибели моряков затонувшего судна «Онега». Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елена Марковская.
По её словам, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, в декабре 2020 года капитан «Онеги» сообщил подозреваемому об ухудшении погоды в районе нахождения судна, однако тот не принял необходимых мер для ухода судна в убежище.
Как сообщало ИА REGNUM, судно «Онега» затонуло недалеко от Новой Земли 28 декабря 2020 года. Спасти удалось двум членам экипажа — помощнику капитана и матросу. Найти тела семнадцати погибших не удалось.
В результате расследования комиссия Ространснадзора установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях.
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