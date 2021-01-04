Москва, 4 января, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция в Баренцевом море у места крушения рыболовецкого судна «Онега» завершена. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Gov-murman.ru Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» в Мурманске

Судно затонуло 28 декабря во время шторма. Из 19 членов экипажа спасли двоих. Тела остальных найти не удалось.

«Работы по поисково-спасательной операции закрыты… 2 января Росрыболовство тоже закрыли поисковую операцию, отпустили оба траулера», — цитирует информацию Росморречфлота РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия создана для помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.