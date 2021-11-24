Взрывы в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года
В МИД Ливана поблагодарили РФ за помощь в расследовании взрыва в Бейруте
Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поблагодарил Россию за то, что она передала ливанской стороне снимки порта Бейрута для расследования взрыва в бейрутском порту в августе 2020 года. «Да, мы получили диск с этими снимками, предназначенными для судебного расследования», — приводит его слова РИА...
24 ноября 2021
Россия передала Ливану снимки, сделанные в день взрыва в Бейруте
Российская сторона передала Ливану спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута, чтобы помочь расследованию этого ЧП. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 22 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. По словам Лаврова, в...
22 ноября 2021
Бывший глава правительства Ливана подал иск в суд против государства
Бывший глава правительства Ливана Хасан Диаб, который покинул свой пост после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, иск в суд против государства. Об этом 27 октября сообщило ИА «Красная Весна «При этом ранее бывшего ливанского премьер-министра вызвал расследующий дело об указанном взрыве...
28 октября 2021
Путин прокомментировал события в Ливане
Противоречия в Ливане должны решаться путём диалога силами внутри страны, без вмешательства извне, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай». «Мы в контакте практически со всеми политическими силами в Ливане и будем стараться это делать в будущем...
21 октября 2021
Судьи Ливана заявили, что их пытаются запугать
Попыткой давления на судебную власть и на судью Тарека Битара — в частности назвала Ассоциация ливанских судей акцию протеста в Бейруте, во время которой по демонстрантам открыли стрельбу снайперы. Об этом организация написала 15 октября в Twitter. Назвав судебную власть в Ливане «последней...
15 октября 2021
В порту Дубая прогремел взрыв
Пожар начался в порту города Дубая (ОАЭ) после того, как на одном из пришвартованных торговых судов что-то взорвалось, передаёт 7 июля Al Arabiya. https://twitter.com/lovindubai/status/1412866643869454336 Взрыв получился мощный. К месту ЧП выехали пожарные и врачи. Предположительно, взрыв прогремел...
7 июля 2021
Экономический кризис в Ливане — один из тяжелейших с середины XIX века
Экономический кризис в Ливане, вероятно, станет одним из тяжелейших финансовых кризисов в мире с середины девятнадцатого века, говорится в докладе Всемирного банка. Об этом 1 июня сообщает Ouest-France. «Экономический и финансовый кризис, вероятно, войдет в десятку или даже тройку самых серьезных...
3 июня 2021
В Ливане назвали сумму средств для реконструкции порта в Бейруте
Реконструкция морского порта в ливанской столице Бейруте, который был разрушен в результате взрыва в августе 2020 года, потребует $5 млрд. Об этом заявил исполняющий обязанности министра транспорта и общественных работ Ливана Мишель Наджар, 9 апреля газета «Эс-Сахм». Речь идет о реализации проекта...
10 апреля 2021
Германия представит план по восстановлению порта в Бейруте — Reuters
План по восстановлению разрушенного взрывом морского порта в ливанской столице Бейрут собирается представить 7 апреля Германия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Документ также затрагивает благоустройство более 100 гектаров территории в окрестностях гавани...
2 апреля 2021
На юге Ливана обнаружили радиоактивные вещества
Опасные радиохимические вещества обнаружены на территории нефтехранилищ Аз-Захрани в Ливане, сообщили 26 марта в пресс-службе и.о. ливанского премьер-министра Хассана Дияба. По его словам, информация изложена в докладе компании Combilift. Данные об опасных веществах подтвердила комиссия...
26 марта 2021
В Ливане выбрали нового главу комиссии по делу о взрыве в порту Бейрута
Новым руководителем комиссии по расследованию взрыва в морском порту Бейрута в Ливане стал судья по уголовным делам Тарек аль-Битар, 20 февраля передает телеканал LBC. Он был выбран Высшим судебным советом республики. Предшественника аль-Битара — Фади Саввана — отстранили от должности 17 февраля по...
20 февраля 2021
Франция и США призвали власти Ливана сформировать новое правительство
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его американский коллега Энтони Блинкен в совместном коммюнике призвали власти Ливана как можно скорее сформировать новое правительство, чтобы получить «структурную помощь» от международного сообщества. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Le...
4 февраля 2021
Руководство Франции призвали прекратить продавать оружие Ливану
Международная неправительственная организация Amnesty International призвала власти Франции прекратить продажу вооружений Ливану, силы безопасности которого, как утверждают в организации, используют эти вооружения для подавления антиправительственных протестов. Об этом сообщается в коммюнике...
28 января 2021
Россия не выдаст Ливану своих граждан, якобы причастных к взрыву в Бейруте
Российская сторона не получала запросов о выдаче Ливану двоих граждан РФ, фигурирующих в деле о взрыве в порту Бейрута, но даже при получении такого запроса никакой выдачи не будет, сообщает 22 января «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Уточняется, что это официальный ответ на...
22 января 2021
Россия не получала запрос о выдаче граждан, доставивших селитру в Бейрут
Другие государства не просили Россию о выдаче владельца и капитана судна Rhosus, доставившего груз селитры в морской порт Бейрута в 2013 году. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «В Генеральную прокуратуру РФ запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и...
22 января 2021
Интерпол санкционировал арест двух граждан РФ из-за взрыва в Бейруте
Ордер на арест двух российских граждан по делу о взрыве в порту столицы Ливана 4 августа 2020 г. выдан Интерполом, сообщает 12 января NNA. Таким образом, Интерпол санкционировал арест владельца и капитана судна Rhosus, транспортировавшего нитрат аммония в порт Бейрута. Кроме того, выдан ордер на...
12 января 2021
В Ливане убили снимавшего последствия взрыва в бейрутском порту фотографа
В Ливане, в поселении Каххаля, был найден застреленным фотограф Джозеф Баджани, который снимал место взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джадид». Отмечается, что Баджани был застрелен 21 декабря. Спецслужбам удалось определить его местонахождения, отследив телефон. Также они...
24 декабря 2020
Бывший премьер-министр Ливана вызван на допрос по делу о взрыве в Бейруте
Четверо бывших ливанских чиновников вызваны 14 декабря на допрос по делу о взрыве в порту Бейрута (произошёл 4 августа 2020 г.), сообщает 10 декабря Naharnet. Допрашивать будут бывшего премьер-министра Ливана Хасана Диаба и трёх членов его правительства — Хасана Халиля, Юсефа Фенианоса и Гази...
10 декабря 2020
Названа стоимость восстановления Бейрута после взрыва в порту
Стоимость восстановления ливанской столицы Бейрута после взрыва в порту составил $2,5 млрд согласно совместному плану Евросоюза, Всемирного банка и ООН. Об этом сообщает газета The Daily Star. При этом отмечается, что международные организации будут готовы выделить необходимые средства только после...
5 декабря 2020
Эрдоган пожелал Франции «как можно скорее избавиться» от Макрона
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона «бременем Франции». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Reuters. В ходе пресс-конференции Эрдоган пожелал Франции «как можно скорее избавиться от проблемы» в виде собственного президента, которого он...
4 декабря 2020