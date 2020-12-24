Бейрут, 24 декабря, 2020, 15:35 — ИА Регнум. В Ливане, в поселении Каххаля, был найден застреленным фотограф Джозеф Баджани, который снимал место взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джадид».

(сс) Mehdi Shojaeian. Mehr News Agency Порт Бейрута после взрыва

Отмечается, что Баджани был застрелен 21 декабря. Спецслужбам удалось определить его местонахождения, отследив телефон. Также они получили записи с камер видео наблюдения.

По предварительным данным, убийц было двое. Они подъехали к фотографу тогда, когда он садился в свою машину, и расстреляли в упор. Убийство получило широкий резонанс среди общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами взрыва, который произошел в бейрутском порту 4 августа, стали 200 человек, порядка шести с половиной тысяч человек пострадали. Взрыв произошёл на складе, где хранилось более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Удобрения пролежали на складе не один год.

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