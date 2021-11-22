Москва, 22 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Российская сторона передала Ливану спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута, чтобы помочь расследованию этого ЧП. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 22 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом.

Freimut Bahlo Последствия взрыва в Бейруте

По словам Лаврова, в ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы возможного участия экономических операторов из РФ в восстановлении инфраструктуры, разрушенной мощным взрывом в минувшем году. Ливану по просьбе правительства страны переданы материалы космической съёмки, подготовленные Роскосмосом.

«Надеемся, что они помогут в расследовании причин этого инцидента. Этот вопрос сейчас занимает очень серьезное внимание в Ливане», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Ливана прибыл с рабочим визитом в Россию 20 ноября.

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