Бейрут, 28 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Ливана Хасан Диаб, который покинул свой пост после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, иск в суд против государства. Об этом 27 октября сообщило ИА «Красная Весна«

Цитата из видео Взрыв в Бейруте

При этом ранее бывшего ливанского премьер-министра вызвал расследующий дело об указанном взрыве судья Тарек Битар, который намеревается провести допрос Диаба о роли последнего в этой катастрофе.

Вместе с тем, бывший глава правительства Ливана подал иск за день до запланированного допроса и теперь судье необходимо приостановить судебное преследование и допрос Диаба, которому было предъявлено обвинение в халатности в связи со взрывом.

Отметим, мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа 2020 года и в результате него погибло свыше 215 человек.