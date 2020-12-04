Анкара, 4 декабря, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона«бременем Франции». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон

В ходе пресс-конференции Эрдоган пожелал Франции «как можно скорее избавиться от проблемы» в виде собственного президента, которого он назвал «бременем» для страны.

Реджеп Тайип Эрдоган «Макрон — это бремя Франции. Макрон и Франция сейчас проходят через опасный этап. Я надеюсь, что Франция как можно скорее избавится от проблемы в виде Макрона».

Напомним, позиции Турции и Франции не совпадают по многим международным проблемам, в том числе по кризисам в Ливане и Нагорном Карабахе, и по скандалу вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда французским сатирическим журналом Charlie Hebdo.