Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Противоречия в Ливане должны решаться путём диалога силами внутри страны, без вмешательства извне, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Мы в контакте практически со всеми политическими силами в Ливане и будем стараться это делать в будущем именно с тем, чтобы урегулировать ситуацию без всякого кровопролития, не дай Бог, в этом никто не заинтересован».

Он призвал конфликтующие стороны в Ливане найти основу, на которой можно договориться, прийти к мирному решению. Главное, чтобы обошлось «без всякой стрельбы». Мир в Ливане — в интересах России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

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