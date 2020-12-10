Бейрут, 10 декабря, 2020, 22:23 — ИА Регнум. Четверо бывших ливанских чиновников вызваны 14 декабря на допрос по делу о взрыве в порту Бейрута (произошёл 4 августа 2020 г.), сообщает 10 декабря Naharnet.

Υπουργείο Εξωτερικών Хасан Диаб

Допрашивать будут бывшего премьер-министра Ливана Хасана Диаба и трёх членов его правительства — Хасана Халиля, Юсефа Фенианоса и Гази Зуэйтера.

Их обвиняют в преступной халатности, приведшей к трагедии и гибели людей. Позиция обвинения заключается в том, что эти люди, будучи чиновниками, «не приняли необходимых мер после поступления к ним ряда докладных о хранении в порту взрывоопасных материалов».

Другими словами, чиновники должны были распорядиться убрать из порта то гигантское количество удобрений, содержащих аммоний, которое в итоге и стало причиной взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами взрыва в бейрутском порту стали 200 человек, порядка шести с половиной тысяч человек пострадали. Взрыв произошёл на складе, где хранилось более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Удобрения пролежали на складе не один год.