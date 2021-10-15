Бейрут, 15 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Попыткой давления на судебную власть и на судью Тарека Битара — в частности назвала Ассоциация ливанских судей акцию протеста в Бейруте, во время которой по демонстрантам открыли стрельбу снайперы. Об этом организация написала 15 октября в Twitter.

Герард Давид. Арест неправедного судьи Сисамна. 1498

Назвав судебную власть в Ливане «последней твердыней идеи государства», ассоциация заявила: «Наш долг — встать на защиту судьи Битара, подвергающегося нападкам и запугиванию с использованием непристойных методов». Коллеги заявили, что не дадут сместить судью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бейруте накануне, 14 октября, шииты в ходе акции протеста потребовали отстранить Битара от руководства комиссией, расследующей взрыв в порту ливанской столицы, произошедший более года назад.

По протестующим был открыт огонь с крыш: погибли семь человек, десятки ранены. 15 октября в республике объявили днём траура по погибшим. Со своей стороны ливанский премьер-министр Наджиб Микати призвал судей занять единую позицию в отношении Битара.