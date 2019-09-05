Крушение Су-25 на Ставрополье
В Москву для расшифровки доставлены черные ящики разбившегося Су-25
Расшифровывать данные с бортовых самописцев учебно-боевого штурмовика Су-25, который потерпел крушение в Ставрополье, будут специалисты из Москвы. По информации представителя экстренных служб региона, обнаруженные на месте катастрофы чёрные ящики уже доставлены в российскую столицу. Читайте также...
5 сентября 2019
Против РФ не только вооружаются, но и вмешиваются в выборы: Радио REGNUM
В Минобороны подтвердили гибель пилотов Су-25; Президент Украины ветировал закон о воспитании; В России фиксируют факты вмешательства в выборы; В Литве обещают повысить военные расходы из-за России; Ядовитые отходы могут оказаться в Байкале. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск...
5 сентября 2019
Разбившийся на Ставрополье штурмовик Су-25 был технически исправен
Учебно-боевой штурмовик Су-25, потерпевший крушение в Ставропольском крае, был технически исправен. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Погода была хорошая, самолёт был исправен», — сказал собеседник агентства. Сообщается также, что при крушении самолёта погибли начальник...
4 сентября 2019
Следствие рассматривает две версии крушения штурмовика на Ставрополье
Военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку по факту крушения самолета Су-25 в Ставропольском крае. Устанавливаются возможные причины падения самолета. В качестве основных рассматриваются две версии — ошибка пилота и техническая неисправность воздушного судна. Ранее из ряда...
4 сентября 2019
Пилоты упавшего штурмовика были уроженцами Карачаево-Черкесии и Ставрополья
Стало известно, откуда родом были пилоты самолета Су-25, потерпевшего крушение в Ставропольском крае. Один из них был уроженцем Ставрополья, второй — соседнего с краем субъекта — Карачаево-Черкесии. Оба они служили в 368-м авиационном штурмовом полку. «Одного из них повезут хоронить на родину в...
4 сентября 2019
Состояние черных ящиков упавшего на Ставрополье самолета удовлетворительное
На месте крушения штурмовика, упавшего 3 сентября в Ставропольском крае, найдены черные ящики. Состояние обоих — и речевого самописца, и прибора регистрации параметров полета — удовлетворительное. Об этом сообщили в экстренных службах Ставрополья, пишет РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ...
4 сентября 2019
Черные ящики извлечены с места крушения Су-25 на Ставрополье
Оба черных ящика штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, обнаружены на месте катастрофы. Об этом сообщает 4 сентября RT. Из обломков самолета извлечены бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. Оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии и...
4 сентября 2019
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае. Гибель летчиков установила комиссия Минобороны, которая была направлена на место падения самолета. По информации ведомства, пилоты не успели...
4 сентября 2019
Оба пилота погибли в результате крушения Су-25 на Ставрополье
Версия о гибели обоих пилотов потерпевшего крушение на Ставрополье штурмовика нашла подтверждение. Фрагменты тел летчиков обнаружены в кабине самолета, пишет ТАСС. По информации источника в экстренных службах, тела погибших извлечены из-под обломков штурмовика при проведении поисковых работ. Он...
4 сентября 2019
Найдены тела пилотов упавшего на Ставрополье штурмовика – СМИ
Тела пилотов самолета Су-25, 3 сентября потерпевшего крушение в Ставропольском крае, найдены. «Обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения этой информации пока нет», — пишут «Известия». Как сообщало ИА REGNUM, предположения о гибели летчиков появились еще вчера, 3...
4 сентября 2019
В штурмовике, упавшем на Ставрополье, были опытные пилоты — СМИ
В самолете Су-25, который потерпел крушение 3 сентября в Ставропольском крае, были опытные пилоты. Один из них был в Сирии. Второй находившийся на борту — начальник службы безопасности полетов, пишет РИА Новости. Их поиски, как сообщало ИА REGNUM, продолжаются. Высказаны предположения, что летчики...
4 сентября 2019
Пилоты штурмовика Су-25 могли не успеть катапультироваться: источник
У поисковой группы остается все меньше надежды найти живыми пилотов Су-25, потерпевшего крушение на Ставрополье. По одной из версий, летчики могут находиться в кабине самолета. В настоящее время глубина воронки, образовавшейся при его падении, достигает около трех метров, сообщил ИА REGNUM 4...
4 сентября 2019
На Ставрополье продолжается поиск пилотов разбившегося штурмовика
В Ставропольском крае продолжаются поисково-спасательные работы по поиску пилотов Су-25, потерпевшего крушение 3 сентября. До настоящего времени они не увенчались успехом. Имеется предположение, что они не успели катапультироваться и находятся в кабине самолета. В настоящее время обнаружена воронка...
4 сентября 2019
Российское вмешательство и угроза: теперь в Болгарии. Радио REGNUM
Названа версия крушения Су-25; Главу Каталонии будут судить за неповиновение; Выставку «75 лет освобождения Европы» в Софии назвали вмешательством России; На 2,3% вырос транзит российского газа через Украину; Депутат Госдумы призвал отказаться от амнистии к юбилею Победы. Следующий выпуск новостей...
4 сентября 2019
Названа версия крушения Су-25 на Ставрополье
Пилоты разбившегося на Ставрополье самолёта Су-25 не смогли выйти из «мёртвой петли», пишет «Российская газета». По словам источника издания, самолёт выполнял фигуру высшего пилотажа — «мёртвую петлю», но не смог выйти из неё и врезался в землю практически вертикально. Почему это произошло, пока не...
4 сентября 2019
Судьба пилотов упавшего на Ставрополье штурмовика остается неизвестной
Информация об обнаружении пилотов самолета Су-25, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не подтвердилась. Опровергнуты также сообщения о парашютах, якобы найденных в районе падения штурмовика, пишет ТАСС. Достоверно известно лишь, что самолет упал в поле. Обнаружена воронка на месте его...
3 сентября 2019
СМИ: в Ставрополье обнаружены лётчики разбившегося штурмовика Су-25
Лётчики, катапультировавшиеся при крушении штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, обнаружены, сообщает 3 сентября «Интерфакс» со ссылкой на местные власти. Сообщается, что работники сельхозпредприятия села Чернолесского видели момент крушения самолёта. «Насколько нам известно, пилоты обнаружены...
3 сентября 2019
Военная прокуратура начала проверку по факту крушения Су-25 на Ставрополье
Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку по факту крушения штурмовика Су-25 в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Как уточняется, прокуратура намерена проверить соблюдения правил полётов и подготовки к ним. Как передавало...
3 сентября 2019
Полеты Су-25 на Юге России приостановлены после крушения самолета
После падения штурмовика боевой авиации Су-25 в Ставропольском крае были приостановлены учебные полеты на территории Южного военного округа. Эта мера предпринята до установления причин крушения, пишет ТАСС. Напомним, учебно-боевой штурмовик Су-25 упал 3 сентября при выполнении учебно-тренировочных...
3 сентября 2019
Штурмовик Су-25 потерпел крушение при отработке фигуры высшего пилотажа
Крушение самолёта Су-25 в Ставропольском крае произошло при отработке экипажем фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Собеседник агентства также отметил, что в результате падения на землю самолёт полностью разрушился. Как передавало ИА REGNUM, ранее...
3 сентября 2019