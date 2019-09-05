Против РФ не только вооружаются, но и вмешиваются в выборы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Минобороны подтвердили гибель пилотов Су-25;
- Президент Украины ветировал закон о воспитании;
- В России фиксируют факты вмешательства в выборы;
- В Литве обещают повысить военные расходы из-за России;
- Ядовитые отходы могут оказаться в Байкале.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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